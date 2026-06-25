Asamblea Regional
En directo | López Miras refuerza con 20 millones el plan de choque para reducir las listas de espera
El presidente también ha anunciado la mayor oferta de oposiciones docente, con 2.000 plazas en 2027
El presidente defiende la estabilidad y los datos económicos de su Gobierno frente a una oposición que prepara un duro choque parlamentario
L.O.
La Asamblea Regional acoge este jueves una de las citas políticas más relevantes del año con la celebración del Debate sobre el estado de la Región, una sesión en la que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, hará balance de la gestión de su Ejecutivo y marcará la hoja de ruta para el último tramo de la legislatura. El jefe del Gobierno autonómico abrirá el pleno a las 11.00 horas con una intervención de hasta 90 minutos, en la que se espera que defienda la evolución económica de la Región, anuncie nuevas medidas, especialmente en sanidad y educación, y reivindique la estabilidad de su Ejecutivo frente a la situación política nacional.
El debate llega en un contexto de fuerte confrontación política. Mientras el Gobierno regional prevé centrar su discurso en los datos de crecimiento económico, empleo, inversión y turismo, la oposición pondrá el foco en la gestión sanitaria, especialmente tras el escándalo de la presunta trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS), además de abordar asuntos como la vivienda, la educación, el calor en las aulas, la financiación autonómica o las infraestructuras.
El pleno continuará este viernes con las intervenciones de los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios y las réplicas del presidente, antes de concluir con la votación de las propuestas de resolución que presenten los grupos, cuyos acuerdos se convertirán en mandatos para el Consejo de Gobierno si son aprobados.
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