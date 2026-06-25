PSOE, Vox y Podemos-IU critican que López Miras no haya dicho "ni una sola palabra" sobre la trama de las prótesis

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, es el primero al que no sorprenderá que su discurso de 87 minutos del debate sobre el estado de la Región no haya sido del agrado de los grupos de la oposición, que lo describieron como un "hatajo de mentiras", un "ejercicio de ciencia ficción" y "un nuevo día de la marmota" después de haber escuchado una intervención plagada de anuncios y compromisos que rozaron la treintena.

Lo lógico hubiera sido que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, fuera quien saliera a valorar el discurso del jefe del Ejecutivo murciano; sin embargo, y ya que ella acaparará todo el protagonismo a primera hora de la mañana de este viernes, fue Francisco Lucas, secretario general del PSRM y más que previsible candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico en 2027 —las primarias comienzan la semana que viene—, quien tomó la palabra.

Ha perdido una magnífica oportunidad para dar explicaciones y pedir perdón a los ciudadanos de la Región Francisco Lucas — Secretario general PSRM

"Hemos asistido, una vez más, a un ejercicio de ciencia ficción, a una intervención que describe una Región de Murcia que solo existe en la cabeza de López Miras", señaló el también delegado del Gobierno de España en la Región. Para él, un año más, el debate sobre el estado de la Región se ha convertido "en un simple tablón de anuncios, con promesas que sirven para ocupar titulares durante unas horas, pero que después nunca se materializan".

Asimismo, recriminó a López Miras que, en los nueve años que lleva en el Palacio de San Esteban, haya sido "incapaz" de resolver los problemas de la ciudadanía, "sin construir ninguna vivienda pública, suspendiendo clases por la falta de aulas climatizadas; nueve años poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los propios bomberos por falta de medios, y aumentando las listas de espera en sanidad; nueve años que terminan con el mayor escándalo en la historia de nuestra Región: la trama de las prótesis". Lucas lamentó que haya perdido una "magnífica oportunidad para dar explicaciones y, sobre todo, para pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas de la Región".

No ha explicado por qué, cuando estamos a las puertas del mes de julio, la Región sigue sin presupuestos Rubén Martínez Alpañez — Portavoz de Vox

No ha dedicado "ni una sola palabra" a la crisis de las prótesis sanitarias, lamentó también el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, para quien esto le hace pensar "que la crisis de las prótesis es solo la punta del iceberg de algo mucho más serio".

El dirigente de la formación de Santiago Abascal calificó el debate como "un nuevo día de la marmota", asegurando que ha estado marcada por los anuncios vacíos, las promesas a largo plazo y la ausencia total de autocrítica. Alpañez, que recordó que este evento político debe servir para analizar la situación real de la Comunidad y ofrecer soluciones a los problemas que sufren los ciudadanos, dijo que "López Miras ha protagonizado un discurso triunfalista con el único objetivo de ocultar la mala gestión del Partido Popular".

Asimismo, puso el acento en el silencio del jefe del Ejecutivo regional sobre la situación presupuestaria regional: "No ha explicado por qué, cuando estamos a las puertas del mes de julio, la Región de Murcia sigue sin Presupuestos". Son cuestiones que, sin duda, pondrá él encima de la mesa este viernes.

Hoy ha venido a la Asamblea Fernando el del Bombo, un presidente en campaña, el rey del bulo María Marín — Portavoz de Podemos-IU

La portavoz de Podemos-IU en la Asamblea, María Marín, manifestó que el discurso de López Miras es "un hatajo de mentiras, datos manipulados y un refrito de promesas incumplidas que el PP saca a pasear cada año". Tanto es así, que dijo que este jueves había ido a la Cámara "Fernando el del Bombo, el de los anuncios, las promesas electorales; un presidente en campaña; el rey del bulo". La diputada morada remarcó que el Plan ClimaTIZA contra el calor en las aulas anunciado es un "copia y pega" del Plan de Eficiencia Energética que ya anunció en 2020 "y que no se ha cumplido". Otro ejemplo, explicó, es el Plan Oncológico de la Región, algo que también anunció el año pasado y que tampoco llegó a ejecutarse. "Y todo mientras crecen las denuncias por irregularidades en el cribado del cáncer de mama o de colon", añadió.

Como PSOE y Vox, Marín dijo que "más que las mentiras de López Miras", a Podemos le "preocupan sus silencios", en referencia a que "no ha dicho ni una palabra ni ha dado ninguna explicación sobre la trama de las prótesis y la corrupción que desborda el Servicio Murciano de Salud".

Nada sobre la pobreza, trabajadores pobres, salarios bajos, pensiones bajas o causas de exclusión en el acceso a la vivienda José Luis Álvarez-Castellanos — Diputado IU

Para el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, lo más "preocupante" es que López Miras "no ha dedicado ni una frase a analizar las causas de las tremendas desigualdades derivadas del mal reparto de la riqueza" en la Región. "Nada sobre la pobreza, trabajadores pobres, salarios bajos, pensiones bajas o causas de exclusión en el acceso a la vivienda".

José Ángel Antelo, que representa a la mitad del Grupo Mixto tras salir de Vox, manifestó que "los problemas de esta tierra llevan décadas encima de la mesa sin resolverse", cargando la responsabilidad sobre "quienes han gobernado y han sido incapaces de traer una sola victoria para la Región de Murcia". El diputado lamentó la falta de avances en proyectos estratégicos como el aeropuerto y, especialmente, el Puerto de El Gorguel.

No se ha dicho absolutamente nada sobre el aumento de la inseguridad que sufren nuestros barrios y municipios José Ángel Antelo — Diputado regional

Antelo criticó que el presidente regional haya ignorado uno de los principales problemas que, según él, preocupan a los murcianos: "Hay silencios que dicen mucho más que las palabras. No se ha dicho absolutamente nada sobre el aumento de la inseguridad que sufren nuestros barrios y municipios", señaló. Este viernes compartirá el tiempo de intervención del Grupo Mixto con María Marín, de Podemos.

Un discurso "pegado a la realidad", según el PP

Si unos hablan de ciencia ficción, el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, aseguró que el discurso de López Miras estuvo "pegado a la realidad", centrado en los problemas y aspiraciones de los ciudadanos de la Región de Murcia y alejado del "desesperado" tono exhibido por los grupos de la izquierda de los últimos meses.

Joaquín Segado, este jueves en la Asamblea, detrás de López Miras. / Loyola Pérez de Villegas

El dirigente del PP consideró que López Miras defendió un proyecto "avalado por la gestión y por las cifras", que sitúan a la Región como "referente en crecimiento a nivel nacional y europeo", con una forma de hacer política "comprensiva, cabal, contundente y serena".

"No frenemos con la crispación las importantes inversiones en materia de educación, sanidad, políticas sociales, investigación, innovación, empleo e infraestructuras, que hoy (jueves) aquí nos ha anunciado el presidente", reclamó.

El dirigente popular contrapuso ese mensaje "en positivo" del presidente con la actitud de una izquierda que, a su juicio, "lleva semanas intentando convertir a la Región de Murcia en el lodazal que han transformado a España", en referencia a los ataques que está recibiendo el Ejecutivo por la trama de las prótesis.

Respecto al ruido generado por la izquierda en torno a la situación sanitaria, Segado recordó las palabras de los propios profesionales, que han apelado "a la responsabilidad y al rigor de quienes realizan manifestaciones públicas, con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconfianza o alarma injustificada en la población". Por todo ello, el portavoz popular pidió a los grupos de la oposición que "abandonen la confrontación estéril" y se sumen a trabajar "por hacer una Región de Murcia mejor para todos".