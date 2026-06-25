López Miras inaugura hoy el debate sobre el estado de la 'mejor tierra del mundo'

"La Región de Murcia es la mejor tierra del mundo". Esta frase inocua se ha convertido en seña de identidad del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que seguro que citará en alguna ocasión durante su discurso en el debate sobre el estado de la Región, que celebra su primera sesión este jueves a partir de las once de la mañana. El jefe del Ejecutivo dispondrá de noventa minutos para explicar su gestión durante este último año, que valorará, salvo sorpresa, con buena nota.

"La Región de Murcia llega al debate sobre el estado de la Región de 2026 con más músculo económico, más empleo, más empresas, más turismo", trasladan a esta redacción fuentes gubernamentales, quienes añaden que "soplan buenos vientos económicos que el Gobierno regional está aprovechando para generar empleo, oportunidades, atraer inversiones y fortalecer a las empresas".

La mejora de los datos económicos, por tanto, será uno de los pilares de la comparecencia de López Miras. En 2025, el PIB de la Región creció un 3,1% y este año se prevé que este territorio mantenga el ritmo y crezca por encima de la media española.

Contrastará el buen contexto económico con el momento político nacional, salpicado de casos de corrupción

Pocas dudas de que el presidente contrastará ese buen contexto económico, de estabilidad y confianza con el momento político nacional, donde los casos de corrupción que rodean al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y al PSOE llevan semanas, si no meses, ocupando las portadas de los periódicos. El lunes pasado, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo condenaba de forma unánime con 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, con 19 años a su mano derecha, Koldo García.

Las mismas fuentes del Palacio de San Esteban, sede del Poder Ejecutivo autonómico, adelantan a La Opinión que la "parálisis" provocada por esta inestabilidad política "perjudica gravemente a la Región de Murcia en asuntos esenciales como la reforma del Sistema de Financiación Autonómica". Se trata de un modelo caducado hace más de una década y que coloca a nuestra autonomía como la más infrafinanciada de todo el país, "lo que quiere decir que los murcianos reciben menos que nadie para financiar la educación, la sanidad y las políticas sociales". Este es, junto con el trasvase Tajo-Segura, el gran caballo de batalla de la Comunidad.

Se espera el anuncio de una batería de acciones con especial incidencia en educación y sanidad

Por otra parte, López Miras tiene especial interés en mostrar que, "frente a un Sánchez que está solo" y que carece de apoyos incluso entre sus socios de investidura, su Gobierno "escucha, dialoga y pacta con la sociedad". En este sentido, el jefe del Ejecutivo reservará espacio en su discurso para celebrar iniciativas como la Estrategia de Impulso por la Calidad en el Empleo, el Plan Industrial trabajado con toda la sociedad, el VI Pacto por la Economía Social, la Estrategia contra la Soledad no Deseada o la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Como viene siendo habitual en los debates sobre el estado de la Región, el presidente regará su comparecencia de una batería de acciones para desarrollar en este último año de legislatura, "con especial incidencia en educación y sanidad", adelantan desde su entorno.

El Pleno se estira hasta el viernes por la tarde-noche

Tras su intervención, la sesión se suspenderá y se reanudará el día siguiente a las nueve de la mañana con la participación de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios, que contarán con un tiempo máximo de 45 minutos cada uno. El debate se retomará a las cuatro de la tarde, con el turno de respuesta del presidente, que dispondrá de hasta 90 minutos para hacerlo. A continuación, tendrán lugar las réplicas de los grupos parlamentarios, de un máximo de 15 minutos por grupo, y una última intervención de López Miras, de hasta 30 minutos.

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El Pleno finalizará con la votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. Estas iniciativas, que podrán ser defendidas por un tiempo máximo de 10 minutos por grupo, se convertirán en mandatos para el Consejo de Gobierno en caso de ser aprobadas. Para cuando se levante la sesión, es posible que el sol ya se haya puesto.