Arranca la nueva temporada del Imserso para los jubilados murcianos: requisitos y cómo solicitar los viajes desde la Región

El programa de turismo del Imserso para la temporada 2026-2027 ya ha abierto el plazo de presentación de nuevas solicitudes. Los jubilados murcianos interesados pueden tramitar su petición desde este pasado lunes 22 de junio, hasta el viernes 10 de julio de 2026. La convocatoria está dirigida a quienes quieran obtener la acreditación como beneficiarios del programa, requisito imprescindible para poder acceder posteriormente a las plazas ofertadas. Para esta nueva temporada, el Imserso ha convocado 879.213 plazas destinadas a personas mayores que deseen participar en sus viajes. Y, en el caso de la Región de Murcia, cabe recordar que operan tan solo cinco hoteles con el Imserso, todos ellos de cuatro estrellas y repartidos a lo largo de la Gran Vía de La Manga: Cavanna, Entremares, Doblemar, Delfines y Gaviotas.

El Gobierno ofrece casi 880.000 plazas, las mismas que el año anterior tras haberse prorrogado las mismas condiciones. Apenas 7.447 plazas cuentan con un precio reducido de 50 euros, pero están reservadas para aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino, resalta el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Quién puede solicitar los viajes del Imserso

Podrán participar en estos viajes del Imserso a partir del próximo mes de octubre las personas residentes en España que cumplan alguno de estos requisitos: ser pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social; ser pensionista de viudedad con 55 años o más; ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo con 60 años o más; o ser asegurado o beneficiario de la Seguridad Social con 65 años o más.

También podrán acceder los españoles residentes en el extranjero que cumplan los requisitos exigidos y los españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.

Los beneficiarios podrán viajar acompañados por su pareja, persona de confianza o con un animal de compañía

Las personas beneficiarias podrán viajar acompañadas por su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que mantengan una unión estable y de convivencia análoga a la conyugal, sin que estas tengan que cumplir los requisitos generales. También podrán ir acompañadas por hijos con discapacidad igual o superior al 45%, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o abonen el suplemento correspondiente para habitación individual, sujeto a disponibilidad.

Tanto las personas usuarias como sus acompañantes, salvo los hijos con discapacidad, deberán valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria. El cumplimiento de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable.

Además, este nuevo programa también mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía, como perros o gatos, de menos de 10 kilos tanto en los viajes por la costa peninsular como en las islas.

Precios del programa del Imserso 2026/2027 por persona y estancia según el lugar. / L. O.

Cómo presentar la solicitud

La solicitud deberá formalizarse en el modelo oficial que figura como anexo II de la resolución de convocatoria. El Imserso recomienda la presentación por la vía online, a través de su sede electrónica, aunque también se podrá entregar en los registros electrónicos y oficinas habilitados conforme a la normativa reguladora del programa.

Otra opción es remitir la documentación por correo postal al apartado de correos 10.140, 28080 Madrid. En el caso de personas residentes en países como Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia o Suiza, la solicitud podrá tramitarse a través de las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

¿Qué ocurre si ya he viajado otros años?

Las personas que ya estén acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tendrán que presentar una nueva solicitud. Recibirán un documento con sus datos personales y sus preferencias de destino. Solo deberán devolverlo al Imserso si quieren modificar alguno de esos datos, también dentro del plazo comprendido entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026.

Una vez comprobado que las personas solicitantes reúnen los requisitos, tanto las ya acreditadas como las nuevas serán baremadas mediante los criterios de valoración establecidos para el programa. Además, será posible viajar vinculado a otra persona que presente su solicitud en la misma provincia, siempre que coincidan los destinos elegidos y el orden de prioridad de las plazas solicitadas.

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¿Cuándo se podrán reservar los viajes?

El Imserso prevé que las personas beneficiarias reciban a partir de la segunda quincena de agosto la carta de acreditación con la clave necesaria para reservar sus viajes. La comercialización se estima para el mes de septiembre y los primeros desplazamientos podrían comenzar a partir de octubre, una fecha en la que todavía en la Región de Murcia se pueden aprovechar los días de sol y playa.