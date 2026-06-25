950 botellas solidarias para transformar vino en investigación y esperanza

Bodegas Luzón, Fundación Luzón y ELA Región de Murcia presentan “Un sorbo de esperanza”, una acción solidaria nacida con el objetivo de colaborar con la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través del lanzamiento de una edición limitada de 950 botellas solidarias de Altos de Luzón 2023.

La presentación oficial tuvo lugar recientemente en el Centro Culturas Las Claras, de la Fundación Cajamurcia, en un acto que reunió a representantes institucionales, medios de comunicación, pacientes, profesionales sanitarios y colaboradores vinculados a la acción.

Los fondos obtenidos a través de la venta de esta edición especial, que se puede adquirir ya a través de la web unsorbodeesperanza.com y la propia tienda online de la bodega, serán destinados íntegramente a Fundación Luzón, entidad de referencia nacional en la lucha contra la ELA y responsable de gestionar y canalizar dichos recursos hacia proyectos de investigación de la enfermedad.

La acción une vino, arte y compromiso social en torno a uno de los vinos más emblemáticos de Bodegas Luzón: Altos de Luzón 2023, un vino elaborado 100% con uva Monastrell y criado durante 12 meses en barricas de roble francés y americano. Una referencia histórica de la D.O.P. Jumilla que representa las raíces, la tradición vitivinícola y el carácter de la variedad más representativa del territorio.

La botella solidaria ha sido ilustrada por el artista alicantino Johann Andreu, reconocido internacionalmente por sus trabajos para marcas como Forbes, Esquire, Netflix o Lexus, entre otras.

Para el desarrollo creativo de la etiqueta, el ilustrador mantuvo diferentes encuentros y entrevistas con personas afectadas por ELA con el objetivo de trasladar visualmente las emociones y vivencias asociadas a la enfermedad.

Una etiqueta cargada de simbolismo

El resultado es una ilustración cargada de simbolismo: la etiqueta representa a un enfermo de ELA renaciendo desde una cáscara de nuez, metáfora del cuerpo que deja de responder y que muchos pacientes describen como una “cáscara” vacía que ya no funciona. A su alrededor aparecen diferentes figuras humanas que simbolizan el apoyo imprescindible de familiares, amigos y cuidadores.

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El fondo de la ilustración está protagonizado por el mar, elemento recurrente durante las entrevistas mantenidas con pacientes y señalado por muchos de ellos como su paisaje favorito. Coronando la escena aparece una estrella, símbolo de esperanza y de la necesidad de seguir avanzando en investigación y apoyo social.