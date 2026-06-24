La trama del SMS llegó a facturar hasta diez prótesis por cada una implantada en quirófano

Los implicados en la trama de prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) llegaron a facturar a la sanidad murciana hasta diez prótesis por cada una de las que implantaron en quirófano. Así se extrae del informe de la investigación policial desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y entregado al juzgado que lleva el caso, en el que hay hasta el momento trece investigados.

Entre los presuntos cabecillas de la red estaría el cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca R.T., así como el comercial S.D. de la empresa suministradora de productos sanitarios Logimed que facilitaba las prótesis al primero. Los indicios apuntan a que el médico se aprovechaba de la derivación de pacientes a un hospital concertado para alterar los partes de quirófano con anotaciones a mano sobre el material supuestamente utilizado en las intervenciones, incluyendo más 'stents' de los usados con los pacientes.

Durante la revisión de oficio desarrollada por el Servicio de Inspección del SMS el pasado mes de febrero, la Administración regional constató que el número de pacientes atendidos por este cirujano y facturados por el centro concertado entre 2018 y 2025 ascendía a un total de 378 usuarios, a quienes se les habían practicado 492 intervenciones, ya que algunos de ellos fueron reintervenidos con posterioridad.

Del total de cirugías, se seleccionó una muestra aleatoria del 8% de todos los pacientes, lo que supone 28 pacientes y 30 intervenciones quirúrgicas derivadas desde la Arrixaca al hospital concertado en el que operaba este profesional.

"Existen irregularidades en la totalidad de la muestra"

El informe policial recoge en sus conclusiones que "existen irregularidades en la totalidad de la muestra", ya que cotejando los informes de alta con los partes quirúrgicos "se descubre que se han pagado muchos más productos de los que han sido utilizados, siendo un total de 17 prótesis las realmente implantadas, con un total de 165 pagadas finalmente".

Esto supone que por cada una de las prótesis que el cirujano de la Arrixaca colocó a los pacientes de autoconcierto se facturaron 9,5 productos al Servicio Murciano de Salud, facturación que pasó por todos los estamentos implicados hasta recibir el visto bueno final gracias a la presunta colaboración de otros trabajadores de departamentos de facturación y de la propia Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) o central de compras del SMS, que también están siendo investigados.

Desde el SMS señalan en su inspección de oficio que la utilización del material se plasma en el documento parte de quirófano, en el que se debe adjuntar la identificación del material utilizado y es sobre este parte sobre el que se realiza el pedido al proveedor para que pueda emitir la factura correspondiente. "En este sentido, el parte de quirófano ejerce la función de albarán que permite la emisión de la factura por parte del proveedor".

Sin embargo, la Policía indica que en la muestra se observan múltiples referencias de supuestas prótesis anotadas a mano (89 de Logimed, 13 de Cook, 8 de Bio-Implants y 15 de Logsa), lo que hace que al estar manuscritas carezcan de información importante como fabricante o fecha de caducidad, impidiendo la correcta trazabilidad de los mismos y facilitando la facturación fraudulenta de los mismos.

Consumur ofrece asesoramiento a los afectados La asociación de consumidores Consumur ha ofrecido asesoramiento a los pacientes que crean que pueden haberse visto afectados por la presunta trama de las prótesis del SMS, en la que se investiga el uso de material caducado. En este caso, la entidad ofrece a los posibles afectados la revisión del historial clínico y asesoramiento personalizado ante esta situación. Para ello ponen a disposición de los consumidores dos vías de comunicación: el teléfono 968 22 30 82 y el correo electrónico serviciosjuridicos@consumur.org.

Sospechas en tres casos

El propio Servicio Murciano de Salud destaca en su informe de febrero de este año los casos de tres de los pacientes revisados. En la hoja de quirófano del primero de ellos aparecen dos 'stents' con su etiqueta, ambos con fecha de caducidad un mes antes de la intervención. En este caso, el SMS reconoce haber abonado los dos productos a la empresa Logimed, cuando solo se tenía que haber pagado uno.

En la hoja de implante de la segunda paciente señalan que le han puesto dos 'stents' con la etiqueta de ambos productos, observándose que una de ellas tiene fecha de caducidad en marzo de 2023 y la otra en febrero de 2022, la hoja de implante está firmada y fechada en marzo de 2022. Se evidencia que se le ha puesto uno, pero se facturan dos y uno de ellos caducado.

El tercer caso que recoge la investigación del propio SMS es el de un paciente cuyo informe de alta indica de forma clara que no le han implantado ningún 'stent', aunque en las hojas de implante aparecen seis (cinco de Logimed y uno de Bio-Implants). Solo tienen tres etiquetas de tres productos, pero dos de ellas corresponden a 'stents' caducados a la fecha de intervención.