Los técnicos de Hacienda alertan de la "infradeclaración" de joyas en la Región: "La gente no suele decirlo"

¿Quiénes pueden acumular joyas y bienes catalogados de alto valor hasta el punto de que tienen que pasar por el 'filtro' de Hacienda? La mayoría de las personas con grandes patrimonios en España y en la Región de Murcia son personas de edad avanzada que, tras una larga vida laboral con ingresos elevados, han logrado acumular ahorro suficiente para construir un patrimonio significativo.

Así lo considera el secretario general de Gestha, el murciano José María Mollinedo, que señala que el proceso de acumulación patrimonial se basa en la capacidad de ahorro: "Quien gana más también consume más, pero además tiene una mayor capacidad de ahorro, y ese ahorro es el que permite acumular patrimonio hasta alcanzar esas cifras".

En relación con la declaración de joyas y otros bienes de valor, el experto apunta que solo alrededor del 18% de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio manifiestan poseer este tipo de activos como joyas y artículos de lujo en la Región, lo que, a su juicio, evidencia una más que evidente "infradeclaración".

Mollinedo considera que quienes sí las declaran lo hacen, en muchos casos, porque proceden de herencias, ya que estos bienes figuran en la escritura de adjudicación hereditaria y deben incorporarse posteriormente a la declaración del impuesto. Sin embargo, matizó que lo habitual en los procesos de herencia es que únicamente se declaren los bienes cuya inscripción es obligatoria, como inmuebles, vehículos, cuentas bancarias o seguros de vida: "La gente no suele decir que tiene joyas", expone.

Por el contrario, el economista y experto en tributos sostiene que es frecuente que no se incluyan en los inventarios hereditarios el dinero en efectivo, las joyas, las obras de arte o las antigüedades del fallecido, "bienes que suelen repartirse entre los herederos sin constar formalmente en la documentación". Esta práctica, concluyó, explicaría el reducido número de contribuyentes que declaran joyas, obras de arte y antigüedades en la Región de Murcia.