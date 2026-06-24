Seis organizaciones denuncian ante Inspección de Trabajo estrés térmico en los centros educativos públicos de Murcia

Seis organizaciones han presentado una denuncia conjunta ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia por la situación de "estrés térmico" que se produce de forma recurrente en los centros educativos públicos de la Región debido a las altas temperaturas, según indican.

La denuncia ha sido presentada por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de la Región de Murcia (FAPA Juan González), el Sindicato de Estudiantes, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), CCOO, STERM-Intersindical y UGT y señala que mediciones realizadas desde mayo han registrado temperaturas de hasta 34 grados durante la jornada lectiva en algunos centros.

La denuncia recoge mediciones realizadas desde mayo con temperaturas que superarían los límites fijados para los lugares de trabajo

Los denunciantes consideran que esta situación constituye un incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y citan el Real Decreto 486/1997, que establece que la temperatura en los lugares de trabajo destinados a tareas sedentarias debe mantenerse entre los 17ºC y los 27ºC.

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Las organizaciones, en un comunicado, recuerdan que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la Consejería de Educación, como empleadora, a garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y consideran que la ausencia de sistemas adecuados de climatización y la falta de medidas estructurales para afrontar las olas de calor suponen "una grave dejación de responsabilidades por parte de la administración educativa".