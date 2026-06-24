La Región de Murcia culmina la mayor intervención forestal de su historia tras la sequía que afectó a 26.000 hectáreas

Durante años, el paisaje de Coto Cuadros fue cambiando casi sin hacer ruido. Entre senderos frecuentados por familias y ciclistas comenzaron a aparecer copas apagadas, troncos secos y claros cada vez más visibles en un monte acostumbrado a desafiar el clima mediterráneo. La sequía más intensa registrada en más de seis décadas dejó una huella profunda en uno de los grandes pulmones verdes del entorno metropolitano de Murcia. Ahora, tras meses de trabajos intensivos y con las actuaciones a punto de concluir, las administraciones regionales aseguran haber dado un paso decisivo para frenar el deterioro y preparar el monte para un escenario climático cada vez más exigente.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó este miércoles Coto Cuadros para hacer balance de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno regional durante 2025 y 2026 en los montes de la Región de Murcia. Un programa que finalizará formalmente el próximo 30 de junio y que, según destacó, ha permitido intervenir en 13.700 hectáreas de superficie forestal, superando ampliamente las previsiones iniciales.

La cifra representa más de 2.200 hectáreas adicionales respecto a las cerca de 11.400 previstas en el proyecto original. Las actuaciones se han extendido por espacios forestales de toda la comunidad autónoma, incluyendo zonas como El Valle, Carrascoy, Sierra Espuña, la Sierra de Lorca, Moratalla, Caravaca o Bullas, además del propio Coto Cuadros.

Vázquez subrayó que la intervención responde a una situación excepcional. La prolongada falta de precipitaciones provocó un importante decaimiento forestal que afectó a decenas de miles de hectáreas y favoreció la expansión de plagas asociadas al debilitamiento de los árboles.

El consejero Juan María Vázquez, con el jefe de obra Emiliano Abad, en uno de los nuevos miradores de Coto Cuadros. / Francisco Peñaranda

"Ha sido la intervención más importante de la historia reciente de la Región de Murcia", afirmó el consejero, quien explicó que el programa ha contado con una inversión cercana a los 22 millones de euros.

Los trabajos han combinado la retirada de ejemplares secos, tratamientos silvícolas adaptados a las nuevas condiciones climáticas y medidas específicas para combatir la plaga del barrenillo, un insecto perforador que ha encontrado en los árboles debilitados por la sequía un entorno propicio para expandirse.

La sequía que cambió el paisaje

La dimensión del problema queda reflejada en las cifras manejadas por la Consejería. Según explicó Vázquez, alrededor de 26.000 hectáreas forestales se han visto afectadas por el proceso de deterioro asociado a la falta de agua, mientras que el número de árboles dañados supera ampliamente el millón y medio de ejemplares.

El responsable autonómico señaló, sin embargo, que la situación ha comenzado a mejorar gracias a las lluvias registradas a finales de 2025 y durante la pasada primavera. Esa recuperación hídrica está permitiendo que muchos árboles reactiven sus mecanismos naturales de defensa frente al insecto perforador Tomicus destruens.

“El Tomicus está presente de forma habitual en nuestros montes, pero la resistencia del árbol es la que determina si acaba siendo afectado”, explicó. Según indicó, los pinos vuelven a producir resina en los puntos donde el insecto intenta penetrar, atrapándolo antes de que pueda reproducirse en el interior del tronco.

El arbolado seco pinta de gris el perfil de Coto Cuadros. / Francisco Peñaranda

Aun así, la vigilancia continuará durante los próximos meses mediante sistemas de seguimiento y trampas específicas para controlar la evolución de la plaga. La Administración regional también mantiene identificadas unas 6.000 hectáreas adicionales donde prevé seguir actuando en futuras fases de gestión forestal.

Los responsables técnicos reconocen que existen áreas especialmente escarpadas donde la intervención resulta muy complicada. En esos casos, la estrategia pasa por favorecer procesos de regeneración natural.

Un pulmón verde en transformación

Coto Cuadros ocupa unas 1.550 hectáreas repartidas entre Murcia, Santomera, Molina de Segura y Fortuna. Considerado uno de los principales espacios naturales de esparcimiento del área metropolitana, el monte recibe miles de visitantes atraídos por sus rutas senderistas, recorridos ciclistas y amplias zonas forestales.

"Estamos intentando cambiarle la cara al monte y adaptarlo al clima que tenemos encima", señala el responsable técnico

La actuación desarrollada en este enclave ha supuesto una inversión cercana al millón de euros y combina objetivos ambientales, preventivos y recreativos. Además de la gestión forestal, el proyecto contempla la mejora de infraestructuras y la reorganización de los usos públicos para hacer compatible la conservación del espacio con su creciente afluencia de usuarios.

El técnico responsable de la obra, Emiliano Abad, destaca que se trata de una intervención especialmente relevante por su dimensión económica y por el grado de afección que había sufrido el monte. "Estamos intentando cambiarle la cara al monte y adaptarlo al clima que tenemos encima", resumió.

Abad explicó que los trabajos han permitido retirar gran cantidad de pinos secos, al tiempo que se garantiza la regeneración natural ya visible en distintas zonas. "Ya tenemos pinos nuevos de un tamaño de un palmo y pico", señaló.

Paralelamente se han recuperado caminos forestales que se encontraban prácticamente perdidos y se ha acometido una renovación integral de los equipamientos destinados al uso público.

El proyecto incluye una red de aproximadamente 60 kilómetros de senderos, seis itinerarios señalizados, un recorrido familiar, tres miradores y nuevos espacios de acogida para visitantes. También se han mejorado pistas forestales e infraestructuras existentes para facilitar el acceso y aumentar la seguridad.

Cortafuegos o franjas auxiliares en los márgenes de la carretera que pasa por Coto Cuadrados. / Francisco Peñaranda

Cortafuegos discretos para un riesgo creciente

La prevención de incendios constituye otro de los pilares fundamentales de la actuación. Una de las medidas más destacadas se desarrolla junto a la carretera que conecta Santomera y Fortuna, considerada históricamente una zona sensible por el elevado tránsito de vehículos.

En este entorno se está ejecutando una faja auxiliar de protección a ambos lados de la vía. Según explica Abad, se trata de un cortafuegos diseñado para ser eficaz sin generar un impacto visual excesivo.

Los trabajos abarcan unos tres kilómetros de carretera y consisten en reducir drásticamente la densidad forestal, pasando de más de un millar de árboles por hectárea a unos 150 ejemplares seleccionados. Los pinos que permanecen en pie son podados a gran altura y mantienen una separación suficiente para evitar la propagación de las llamas entre copas.

"Se consigue un cortafuegos efectivo con poco impacto visual", señala el técnico, quien recuerda que una simple colilla o cualquier incidente de tráfico puede convertirse en el origen de un incendio forestal.

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Con las obras en su fase final y los últimos remates centrados en caminos, miradores y elementos de mampostería, Coto Cuadros afronta ahora una nueva etapa. El desafío, coinciden responsables políticos y técnicos, será consolidar la recuperación iniciada tras años de sequía extrema y preparar el monte para convivir con un clima cada vez más hostil.