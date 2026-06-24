El palacete de un pueblo de Murcia que fue construido por el mismo hombre que levantó la Torre Eiffel

Hay un rincón de la Vega del Segura donde el tiempo parece haberse detenido. Un lugar donde la historia de Europa y la de un pequeño municipio murciano se cruzaron de la manera más inesperada. Y todo, gracias a unas naranjas.

Ulea, con apenas unos cientos de vecinos, guarda en su Plaza Mayor un secreto que muchos murcianos desconocen. Allí, frente a la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, se levanta un edificio singular que durante años los vecinos llamaron, simplemente, "La Casa de París". Y no es casualidad que le pusieran ese nombre.

Una amistad nacida entre cajones de fruta

Todo comenzó en el Mercado Central de París, donde un uleano llamado José Ríos Torrecillas, exportador de frutas, tenía su puesto comercial. Sus naranjas y limones eran tan apreciados que llamaban la atención de los propios parisinos. Entre los clientes más fieles que acabó ganando se encontraba uno muy especial: el mismísimo Gustave Eiffel, el ingeniero más famoso del mundo en aquel momento.

El creador de la Torre de Hierro de la Exposición Universal de París sufría por aquel entonces fuertes achaques reumáticos que ningún médico francés lograba aliviar. Fue precisamente José Ríos quien le habló de las propiedades curativas de un balneario situado a tan solo cuatro kilómetros de Ulea: los Baños de Archena.

Tres años viviendo en Ulea

Eiffel no se lo pensó dos veces. Durante los años 1910, 1911 y 1912, el ingeniero francés se convirtió en inquilino de José Ríos en su casa de Ulea, junto a las cuatro esquinas. Cada mañana, ambos amigos recorrían en calesa el camino hasta los Baños de Archena, donde Eiffel tomaba sus baños termales.

Fue durante aquellas largas jornadas compartidas cuando surgió una propuesta que cambiaría para siempre la fisonomía del pueblo: Eiffel le ofreció a su anfitrión diseñarle una casa que llevara la impronta de su estilo arquitectónico. José Ríos aceptó encantado.

El edificio, construido entre 1910 y 1912 e inaugurado el 19 de marzo de 1912 (día de la onomástica de su dueño), destaca por dos balcones con elegantes balaustres y, sobre todo, por sus llamativos torreones en forma de almenas medievales que coronan las esquinas de la fachada, rematados por agujas de chapa de zinc. Una firma inconfundible.

Dado que Gustave Eiffel vivió entre 1832 y 1923, los historiadores locales señalan que la cronología es concluyente: el proyecto fue obra personal del ingeniero y no de sus discípulos, como en algún momento se había especulado.

La Casa de París o Casa del Cura, en Uléa. / L. O.

De 'Casa de París' a 'Casa del Cura'

Con el paso de los años, el edificio cambió de manos. José Ríos lo vendió a un primo suyo, quien lo cedió a la Iglesia a cambio de una vivienda en la calle Alfonso XII. Desde entonces, el inmueble pasó a conocerse como 'Casa del Cura' o 'Casa Parroquial', residencia del párroco del pueblo durante bastantes años.

El tiempo y el abandono hicieron mella en ella hasta que, el 10 de julio de 1980, el entonces alcalde de Ulea, José Moreno Yepes, impulsó su restauración a petición del Patrimonio Cultural y Artístico de Murcia. Los trabajos, a cargo de los arquitectos Iracheta y Santa Cruz, concluyeron el 28 de diciembre de 1985.

Hoy, la llamada Casa Eiffel preside junto al Ayuntamiento (construido en 1492) y la Iglesia de San Bartolomé (levantada entre 1502 y 1507) una de las plazas mayores más singulares de la Región de Murcia. Tres edificios, cinco siglos de historia y una historia que bien merece una visita.