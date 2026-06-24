Luz verde a la subida de sueldo para los trabajadores del limón en la Región de Murcia: cobrarán un 3% más al año hasta 2030

Luz verde a la subida salarial para miles de trabajadores del limón y del sector del cítrico en la Región de Murcia. La comisión negociadora del convenio colectivo comunicó este miércoles que ha alcanzado un preacuerdo para la renovación del convenio que afectará a unos 25.000 empleados. El principio de acuerdo, fruto de meses de negociación entre la patronal y las organizaciones sindicales, deberá ser ratificado para su firma definitiva.

Las partes implicadas en la negociación (Ailimpo, Redes, Comisiones Obreras, UGT e Isas) destacaron el clima de diálogo y la voluntad de consenso que ha permitido cerrar un texto que incorpora importantes avances en materia laboral y salarial. El nuevo convenio tendrá una vigencia de seis años, desde 2025 hasta 2030, y quedará denunciado automáticamente tres meses antes de su finalización para facilitar el inicio de una nueva negociación.

Descanso para el bocadillo

Entre las principales mejoras acordadas figura un incremento salarial del 3% anual entre 2026 y 2030, tomando como referencia las tablas salariales del año anterior. Además, se establece una cláusula de revisión técnica vinculada al IPC nacional, con un límite máximo del 2%, que se aplicará cada 1 de enero sin generar atrasos. Los efectos económicos del convenio comenzarán el 1 de septiembre de 2026, por lo que no habrá pagos retroactivos.

El preacuerdo también incorpora mejoras en las condiciones de trabajo. Los trabajadores recibirán dos prendas de verano y dos de invierno, se incrementará la cuantía de la póliza de seguros en 30 euros y el descanso para el bocadillo pasará a ser de 20 minutos retribuidos. Asimismo se equipara el valor de las horas extraordinarias al de la hora de campaña y se actualizan las licencias retribuidas conforme a la legislación vigente.

Garantizan el 100% del salario desde el segundo día de baja por accidente laboral

En materia de conciliación, se regula la excedencia o licencia sin sueldo, que podrá solicitarse por un máximo de 30 días al año con un mes de preaviso, estableciendo determinados límites organizativos para las empresas.

Representantes del sector cítrico participantes en el proceso de negociación que ha culminado con el preacuerdo para renovar el convenio. / L. O.

Permiso para ir al médico

Otro de los avances contempla que el complemento por incapacidad temporal derivada de accidente laboral alcance el 100% del salario desde el segundo día, en los días en los que hubiera correspondido trabajar. También se amplía a una hora y media el permiso para asistencia al médico de cabecera.

El texto regula además que las empresas deberán entregar los recibos salariales durante los cinco primeros días de cada mes e incorpora el compromiso de elaborar una redacción específica para abordar las situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral.

Por otra parte, el premio de constancia se mejora con la incorporación de una mensualidad adicional para aquellos trabajadores fijos que se jubilen efectivamente tras acreditar al menos 30 años de antigüedad en la empresa.