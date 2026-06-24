Juan Miguel Aguado toma posesión como decano de la Facultad de Comunicación y Documentación

El profesor Juan Miguel Aguado tomó posesión este martes, 23 de junio, como decano de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia (UMU), según ha informado la institución docente.

El acto, celebrado en el salón de grados de la facultad, estuvo presidido por el rector, Samuel Baixauli, junto al secretario general, Eloy Sánchez.

Junto a Aguado tomó posesión su equipo decanal, conformado por Lourdes Castelló Cogollos (vicedecana de Calidad), Marta Pérez Escolar (vicedecana de Innovación Docente y Planes de Estudio), María del Mar Grandío Pérez (vicedecana de Investigación, Transferencia y Posgrado) y Rocío Zamora Medina (Vicedecana de Movilidad, Internacionalización y Estudiantes).

También forman parte del equipo del nuevo decano Javier García López (vicedecano de Ordenación Académica e Infraestructura), Paloma del Henar Sánchez Cobarro (vicedecana de Relaciones Institucionales y Empleabilidad) y María Segunda García González (secretaria).

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Aguado releva en el cargo a Pedro Hellín, quien ha ocupado el decanato durante los últimos ochos años.