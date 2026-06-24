Juan Luis Porrúa (Cementos La Cruz), nuevo presidente del Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia

Cambio de presidente en el Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia (CTCON): Juan Luis Porrúa, director de Cementos La Cruz, asume el mando de la entidad tomando el relevo de Antonio Navarro. El nombramiento se materializó este miércoles a lo largo de su Asamblea anual, celebrada en Abanilla. Porrúa, hasta ahora vicepresidente del CTCON, accede a la presidencia con el respaldo de la Asamblea y la Junta Directiva, "en un relevo orientado a dar continuidad al trabajo del centro y a impulsar su nueva etapa".

Director de Cementos La Cruz, Porrúa ha liderado en su empresa una estrategia centrada en la sostenibilidad y la innovación, articulada en torno a la economía circular, la descarbonización, la digitalización y la impresión 3D de hormigón, líneas plenamente alineadas con la hoja de ruta del CTCON.

"Asumo esta responsabilidad con el compromiso de dar continuidad a la labor del centro y de seguir impulsando la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como motores de transformación del sector en la Región", señala Porrúa. "El CTCON cuenta con un equipo técnico sólido y una red de empresas comprometidas, y nuestro reto es seguir creciendo y aportando valor a la construcción regional y al tejido empresarial".

Navarro en su balance un incremento del 250% en ingresos, más de 100 proyectos de I+D+i y participación en programas europeos

El nuevo presidente quiso reconocer también la gestión de su predecesor: "El CTCON es hoy un referente gracias al enorme trabajo de Antonio Navarro durante todos estos años. Recojo el testigo de una etapa de la que solo cabe agradecer su dedicación y su visión".

El encuentro contó con la presencia del consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro; el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco; el director general de Carreteras, Francisco Carrillo; el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), Joaquín Gómez; y el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández.

Por su parte, el consejero García Montoro recordó que "uno de los grandes retos compartidos entre el Gobierno regional y el sector de la construcción es mejorar el acceso a la vivienda mediante medidas innovadoras y vanguardistas que permitan incrementar la oferta para jóvenes y familias". En este sentido, destacó la necesidad de avanzar en la industrialización del sector y reforzar la colaboración entre la administración, las empresas y los centros tecnológicos.

El consejero reafirmó el "apoyo" del Gobierno regional a la innovación aplicada a la construcción y a las infraestructuras, especialmente en ámbitos como la digitalización, el uso de drones o el monitoreo inteligente de carreteras, y explicó que "las carreteras del futuro deben ser más inteligentes, seguras y sostenibles".

Un momento de la asamblea celebrada en Abanilla. / CARM

El trabajo que deja su predecesor

Antonio Navarro, gerente de la empresa constructora ADIR, deja la presidencia del CTCON tras una etapa de crecimiento y consolidación del centro como referente regional en innovación y transferencia tecnológica. Durante este periodo, el CTCON ha registrado un incremento del 250% en sus ingresos y ha ejecutado más de 100 proyectos de I+D+i -entre iniciativas propias y colaboraciones con empresas del sector-, en los que han participado más de 60 empresas del sector y afines.

Destacan en estos años la participación en programas europeos de máximo nivel como Horizonte Europa y LIFE y el desarrollo de más de 190 servicios tecnológicos de alto nivel. A ello se suma la adquisición de las instalaciones del CTCON en Molina de Segura y el impulso del nuevo Laboratorio de Construcción Sostenible de Fortuna, una infraestructura clave para el desarrollo de soluciones en eficiencia y sostenibilidad.

Solo en 2025, el CTCON ha trabajado en el desarrollo de 18 proyectos de I+D+i para 17 empresas distintas y ha presentado 19 propuestas junto a 21 empresas en distintas convocatorias de financiación de I+D+i, consolidándose entre las empresas del sector como un referente en innovación y como una herramienta para la mejora de su competitividad.