Sanidad
Los jefes de servicio de la Arrixaca exigen que se depuren responsabilidades por el fraude de las prótesis y que no se manche el nombre del hospital
Ricardo Robles, Pablo Ramírez, Rubén Jara y el jefe de Cirugía Cardiovascular, Sergio Cánovas, rechazan "la presunta actuación irregular de personas concretas"
Medio centenar de jefes de servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han alzado este miércoles la voz para defender la imagen del centro sanitario de referencia de la Región de Murcia, que consideran se está viendo manchado a raíz de la investigación por el fraude de las prótesis en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS) y en la que hay involucrado un cirujano cardiovascular del centro sanitario de El Palmar, que actuaba presuntamente de cabecilla junto a un comercial de la empresa Logimed.
En un comunicado conjunto que firman los jefes de servicio médicos, entre los que hay nombres como Ricardo Robles (Trasplantes), Pablo Ramírez (Cirugía General), Domingo Pascual (Cardiología), Rubén Jara (UCI), José Luis Alonso (Oncología), Pablo Guzmán (Urología), Carlos García Palenciano (Anestesia), Anibal Nieto (Obstetricia y Ginecología), Manuel Muro (Inmunología), Ana Morales (Neurología), Genoveva Yagüe (Infecciosas) y Sergio Cánovas (Cirugía Cardiovascular), entre otros; así como los jefes de servicio administrativo, supervisores del área de enfermería y todo el equipo directivo de la Arrixaca, los profesionales de la Arrixaca afirman que rechazan "con firmeza" la presunta actuación irregular de personas concretas y "compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades".
Al mismo tiempo, dicen rechazar "la desinformación que pone en cuestión la seguridad de nuestros pacientes y la profesionalidad de los miles de trabajadores que, día tras día, contribuyen con su esfuerzo a sostener el prestigio del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca". Por ello, apelan a la responsabilidad y al rigor de quienes realizan manifestaciones públicas, con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población.
Trayectoria ejemplar
En el comunicado, al que ha tenido acceso La Opinión, recuerdan que el hospital "ha construido una trayectoria ejemplar de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad. El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas, sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos".
En el escrito también aprovechan para pedir a la Administración regional que se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, "necesarias para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro hospital y sus profesionales".
Médicos que suscriben el comunicado
Jefes de servicio médicos
• Ricardo Robles Campos
• Pablo Ramírez Romero
• Domingo Pascual Figal
• Carlos García Palenciano
• Rubén Jara Rubio
• Claudio J Piqueras
• José Luis Alonso Romero
• Pablo Guzmán Martínez Valls
• Florentina Guzmán Aroca
• José Manuel Rodríguez González
• María Ángeles Rodríguez González
• Pablo Puertas García
• Mercedes Ferrer Gómez
• Vanessa Roldán
• Aníbal Nieto Díaz
• Manuel Muro Amador
• José A. Noguera Velasco
• Juan J Agüera Arenas
• José Domingo Cubillana Herrero
• Gerardo A Zambudio Carmona
• Ana Morales Ortiz
• Rubén Andújar Espinosa
• Bartolomé García Pérez
• Inmaculada Sánchez-Guerrero Villajos
• Sergio Cánovas
• Tomás Hernández Rupérez
• Enrique Martínez Barba
• M Isabel de la Fuente Muñoz
• Genoveva Yagüe Guirao
• Alberto Espuny Miró
• Mª José Roca Calvo
• Carmen Medina Sánchez
• Inés Yago Ugarte
• José Manuel Buades Forner
• Juan Bernardo Cabezuelo Romero
Supervisores de área de Enfermería
• Andrés Rojo • Cristina Rodríguez
• Marisa García
• Celine Muilder
• Isabel Romero
Jefes de servicio Administrativos
• José Emilio Jiménez Canter
• David Saura López
• Jorge López Díaz
• M.ª Jesús Crevillen Palazón
• Juanjo Vera Guirao
• Ignacio López Almagro
• M.ª Isabel Santos Ortuño
• Pedro A. Martínez Manzanares
• Antonio Fernández Abellán
• Leticia Hernández Martínez
• Andrés Collado Rodríguez
Dirección
• Amancio Marín Sánchez
• Carlos Pérez Crespo
• Beatriz Febrero Sánchez
• M Luisa Tornel Martínez
• Mariana Villaescusa Pedemonte
• M.ª Isabel Sánchez López
• Magina Blázquez Pedrero
• Javier Iniesta Alcázar
• Pedro Soler Gallego
• Lola Beteta Fernández
• María C. Solé Agustí
• Rocío Torrano García
• Clara Miranda López
• Rosario Soler García
• Antonio Tomás Borja
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