Los jefes de servicio de la Arrixaca exigen que se depuren responsabilidades por el fraude de las prótesis y que no se manche el nombre del hospital

Medio centenar de jefes de servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han alzado este miércoles la voz para defender la imagen del centro sanitario de referencia de la Región de Murcia, que consideran se está viendo manchado a raíz de la investigación por el fraude de las prótesis en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS) y en la que hay involucrado un cirujano cardiovascular del centro sanitario de El Palmar, que actuaba presuntamente de cabecilla junto a un comercial de la empresa Logimed.

En un comunicado conjunto que firman los jefes de servicio médicos, entre los que hay nombres como Ricardo Robles (Trasplantes), Pablo Ramírez (Cirugía General), Domingo Pascual (Cardiología), Rubén Jara (UCI), José Luis Alonso (Oncología), Pablo Guzmán (Urología), Carlos García Palenciano (Anestesia), Anibal Nieto (Obstetricia y Ginecología), Manuel Muro (Inmunología), Ana Morales (Neurología), Genoveva Yagüe (Infecciosas) y Sergio Cánovas (Cirugía Cardiovascular), entre otros; así como los jefes de servicio administrativo, supervisores del área de enfermería y todo el equipo directivo de la Arrixaca, los profesionales de la Arrixaca afirman que rechazan "con firmeza" la presunta actuación irregular de personas concretas y "compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades".

Al mismo tiempo, dicen rechazar "la desinformación que pone en cuestión la seguridad de nuestros pacientes y la profesionalidad de los miles de trabajadores que, día tras día, contribuyen con su esfuerzo a sostener el prestigio del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca". Por ello, apelan a la responsabilidad y al rigor de quienes realizan manifestaciones públicas, con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población.

Trayectoria ejemplar

En el comunicado, al que ha tenido acceso La Opinión, recuerdan que el hospital "ha construido una trayectoria ejemplar de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad. El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas, sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos".

En el escrito también aprovechan para pedir a la Administración regional que se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, "necesarias para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro hospital y sus profesionales".