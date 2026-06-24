Incendios, riñas y desórdenes públicos: la noche de San Juan se salda con 351 incidencias en la Región de Murcia

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió durante la noche de San Juan un total de 712 llamadas y gestionó 351 incidentes relacionados con las hogueras, según ha informado el propio servicio. La cifra supone un incremento del 57% en el número de asuntos gestionados respecto al año anterior.

La mayor parte de las incidencias estuvieron vinculadas a incendios, aunque desde el 112 precisan que no se registró ninguno de especial gravedad. Por tipología, la categoría con más llamadas fue “incendio - otros”, con 476 avisos, asociada a 194 asuntos con llamadas y 195 asuntos totales. También destacaron los incendios en viviendas, con 41 llamadas y 17 asuntos, los incendios en contenedores, con 31 llamadas y 16 asuntos, y los incendios de cañas o matorral, con 16 llamadas y 6 asuntos.

Además de los incendios, el balance de la noche refleja un volumen significativo de incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana. El 112 registró 33 llamadas por desórdenes públicos, vinculadas a 30 asuntos, así como 13 llamadas por seguridad ciudadana de carácter general, con 11 asuntos. También constan 7 llamadas por riñas o tumultos, 3 por ruidos de personas en la vía pública y avisos puntuales por violencia doméstica, amenazas, actitud sospechosa o robo en la vía pública.

El apartado sanitario y de emergencias personales fue menos numeroso, aunque también estuvo presente durante la noche. Entre los avisos figuran 5 llamadas por paciente no agresivo, 22 llamadas por quemaduras, asociadas a 11 asuntos con llamadas y 12 asuntos totales, y un aviso por intoxicación en lugar público o vía pública. La categoría de duplicado sumó 24 llamadas, con 13 asuntos con llamadas y 26 asuntos totales.

Cartagena, el municipio con más incidentes

Cartagena fue, con mucha diferencia, el municipio más afectado por la actividad de la noche. Desde esta localidad procedían 416 llamadas y se contabilizaron 158 asuntos con llamadas, además de 169 asuntos totales en el desglose municipal. Es decir, más de la mitad de las llamadas registradas por el 112 durante la noche tuvieron origen en Cartagena.

En este municipio, una brigada forestal del Plan Infomur tuvo que intervenir, a petición del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento, en un incendio de vegetación declarado pasada la medianoche entre Cuesta Blanca y Los Puertos de Santa Bárbara. El fuego terminó afectando a dos hectáreas de terreno agrícola.

Tras Cartagena, el municipio con más llamadas fue Murcia, con 149 avisos, 87 asuntos con llamadas y 88 asuntos totales. A más distancia se situaron San Javier, con 21 llamadas y 13 asuntos totales; Lorca, también con 21 llamadas y 12 asuntos totales; y Águilas, con 18 llamadas y 10 asuntos totales. También registraron actividad destacada Torre Pacheco y Fuente Álamo de Murcia, ambos con 14 llamadas.

En el reparto territorial, por detrás de Cartagena y Murcia aparecen varios municipios del litoral y del entorno del Campo de Cartagena. San Javier, Águilas, Torre Pacheco, Fuente Álamo, La Unión y Los Alcázares concentraron parte de los avisos vinculados a una noche marcada por las hogueras, las celebraciones en espacios públicos y la vigilancia de posibles incendios. En el extremo opuesto, localidades como Totana, San Pedro del Pinatar, Puerto Lumbreras, Las Torres de Cotillas, Aledo y Albudeite registraron una sola llamada en el balance consultado.