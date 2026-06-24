El Hospital Morales Meseguer estrena una cocina de 700m2 de la que saldrán cada día 280 menús

Dietas blandas, normales, líquidas para los pacientes que no pueden tomar alimentos sólidos o dietas artringentes para cortar los episodios de diarreas y evitar la deshidratación. Estos son solo algunos ejemplos de los hasta 40 menús distintos que preparan los responsables de la cocina del Hospital Morales Meseguer de Murcia cada día.

Después de un año en el que el servicio de cocina del hospital ha estado funcionando en unos ‘barracones’ o módulos instalados en la parte trasera del centro sanitario, este viernes el Morales Meseguer estrenará su nueva cocina.

Se trata de un espacio de 706 metros cuadrados en cuya remodelación se ha invertido 1,5 millones de euros, tal y como informaba este miércoles la consejera de Salud, Isabel Ayala, durante la visita que ha realizado a las nuevas instalaciones junto al director gerente del centro sanitario, Andrés Carrillo.

El hospital de referencia del Área VI de Salud cuenta con 400 camas, pero de media tiene ingresados cada día unos 280 pacientes, lo que le lleva a tener que preparar a diario hasta 280 menús para los usuarios, cifra que llega a las 390.000 comidas al año.

En la cocina del Hospital Morales Meseguer trabajan a diario una treintena de trabajadores, entre cocineros, pinches, nutricionistas y limpiadores, servicio que cuenta desde el año 2012 con un certificado de calidad.

Daniel Muñoz, jefe de cocina del Morales Meseguer desde hace tres años, reconoce que el año que han pasado fuera de las instalaciones ha sido complicado, “con un peo eso de adaptación complejo”, pero “todo ha funcionado bien y hemos podido dar el servicio sin que los pacientes lo notaran”.

El cambio de la cocina y el nuevo equipamiento les permitirá mejorar y ganar en tiempo al reducirse los tiempos de preparación y coción, “tiempo que ganaremos para las elaboraciones y para hacer que los pacientes coman lo mejor posible”.