La Fundación Cajamurcia reconoce a las 75 asociaciones seleccionadas en su ‘Convocatoria de Acción Social 2026’

La Fundación Cajamurcia ha reconocido a las asociaciones seleccionadas en la ‘Convocatoria de Ayudas de Acción Social 2026’, que en esta edición apoya a 75 proyectos que beneficiarán de forma directa a 16.962 personas. Con esta iniciativa, la entidad continúa impulsando programas de inclusión, atención sociolaboral y mejora de la calidad de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad.

En el acto, que se ha celebrado este lunes, 22 de junio, en el Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia, han intervenido Carlos Egea Krauel, presidente de la citada entidad; Conchita Ruiz Caballero, consejera de Política Social, Familias e Igualdad; María José López Montesinos, presidenta de la Fundación FADE (con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible), y Raquel Rodríguez Bernal, gerente de ASTUS Cartagena. También han ofrecido sus testimonios Elizabeth Jiménez Echeverría, usuaria de la Fundación Ecca Social, y David Victoria Moros, participante en los programas que desarrolla ASTRAPACE. Asimismo, han asistido diversos representantes del Tercer Sector y del gobierno municipal, entre ellos, las concejalas del Ayuntamiento de Murcia Pilar Torres Díez y Ascensión Carreño Fernández.

El objetivo de la ‘Convocatoria de Ayudas de Acción Social’ es impulsar el trabajo de las organizaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro, especialmente para “respaldar programas y servicios que buscan ayudar a las personas más desfavorecidas, ya sea debido a la enfermedad, la marginación o cualquier otra causa. Y qué mejor para ello que colaborar estrechamente con las ONG y asociaciones regionales, que son las que conocen de cerca las necesidades de estas personas”, ha señalado Carlos Egea, presidente de la Fundación Cajamurcia.

En su intervención, Egea ha destacado la gran labor social que se realiza desde las asociaciones del Tercer Sector: “profesionales, familias, usuarios y voluntarios sois un ejemplo de compromiso, entrega desinteresada y servicio. Para la Fundación Cajamurcia es un honor colaborar con vosotros y contribuir, entre todos, a construir una sociedad mejor”, ha reiterado.

Contribución al desarrollo sostenible

La presente edición contempla ayudas económicas de entre 3.000 y 10.000 euros para las iniciativas escogidas: 32 proyectos están orientados a personas con discapacidad (intelectual, física, sensorial y pluridiscapacidad), 21 a personas con enfermedades (problemas de salud mental, alzhéimer, párkinson y adicciones) y 22 beneficiarán a ciudadanos en riesgo sociolaboral, con especial atención a la infancia y juventud, mujeres víctimas de violencia de género, familias sin recursos y población reclusa o exreclusa.

Analizando el impacto social, los proyectos respaldados contribuyen a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): a la salud y el bienestar, el trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, el fin de la pobreza y la educación de calidad.

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Respecto al ámbito de actuación, gran número de las iniciativas apoyadas abarcan a toda la Región de Murcia, mientras que otras se circunscriben a los términos municipales de Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Cieza, Yecla, Águilas, Torre Pacheco, Lorca, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz, Jumilla, Totana y San Pedro del Pinatar, entre otros.