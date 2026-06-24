Fecoam vertebra el sector agro a través de la formación y la profesionalización

La formación constituye una de las líneas estratégicas fundamentales de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam). Desde este departamento específico se busca reforzar la profesionalización de las personas que integran el sector cooperativo agroalimentario, desde los socios de las entidades que forman parte de la federación, hasta los miembros de los consejos rectores y equipos técnicos.

Además, desde Fecoam se impulsa este aspecto planificando, coordinando e impartiendo charlas, jornadas técnicas y seminarios relacionados con diferentes temas de interés para las cooperativas.

Alumnos del curso de usuario profesional de productos fitosanitarios llevado a cabo en Torre Pacheco. / Fecoam

Por otro lado, continúa fomentando la formación y reforzando su compromiso con la excelencia en el sector agroalimentario con acciones dirigidas, además de las mencionadas a los socios de sus entidades y trabajadores de cooperativas agrarias, también a personas en situación de desempleo y, de manera especial, a jóvenes y mujeres para incorporarlos al sector agro.

Creando oportunidades

En este sentido, Fecoam mantiene acuerdos de colaboración tanto a nivel local como regional y estatal. El total de acciones de formación impartidas en el año 2025 fue de 135 cursos, para 1.964 alumnos, con un total de horas formativas de 2.231.

Más allá de los datos, "nos encontramos plenamente comprometidos con la labor formativa, porque creemos que la formación es la base para el desempeño eficaz de cualquier actividad", remarca Pedro Sánchez, responsable del área en la federación.

Este compromiso se mantiene de forma constante con el objetivo de mejorar la competitividad, la capacidad de adaptación y el posicionamiento de las cooperativas en un entorno en constante transformación, indican desde la federación.

"Vamos adaptando las acciones formativas y los contenidos a la evolución del sector agroalimentario y del modelo cooperativo, garantizando una formación especializada, práctica y alineada con los principales retos económicos, sociales y medioambientales".

En definitiva, "creamos oportunidades para fortalecer el capital humano del cooperativismo agroalimentario", ya que la formación "es una herramienta clave para afrontar los retos del sector y avanzar hacia un modelo empresarial más competitivo, innovador y sostenible", destaca Sánchez.

Por el tipo de formación recibida, en el apartado de Formación y Transferencia Tecnológica destacan los cursos dedicados al manejo seguro de tractor y de carretillas elevadoras; el de usuario profesional de productos fitosanitarios, en sus modalidades básico y cualificado; poda de frutales de hueso; gestión técnica empresarial; o labores básicas de mantenimiento de jardines.

En el apartado dedicado al Plan de Formación de Trabajadores Ocupados (SEF), destacan el de manejo seguro de carretillas elevadoras o el de plaguicidas. Por último, en los cursos de formación del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), el principal ha sido el dedicado a los consejos rectores.

"El número de cursos ha sido aproximadamente el mismo que el año anterior", pero estos han tenido "una mayor duración", explica el técnico de Fecoam. Por otro lado, desde la federación de cooperativas indican que los niveles de burocracia en esta materia "son muy elevados con respecto a lo que exigen las administraciones con las cuales colaboramos", por lo que "hacemos un llamamiento para que los organismos responsables pongan medios para reducir estas exigencias".

Como cuestión positiva, Fecoam destaca la participación de las cooperativas en la formación que realizan a sus socios y trabajadores, aunque la federación hace un llamamiento para que todas las cooperativas se pongan en contacto con el Departamento de Formación para realizar una planificación detallada de las necesidades formativas.

Formación bonificada

Otra de las acciones que se implementan y desarrollan desde Fecoam es la formación bonificada. Desde el departamento de Formación de la federación recuerdan que todas las empresas, por cotizar en concepto de formación profesional a la Seguridad Social del Estado, disponen de un crédito anual que se puede destinar para formar a sus trabajadores a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Esta formación de sus trabajadores puede llegar a estar bonificada hasta el 100% del coste total.

Así, este crédito anual del que disponen las empresas hasta final de año, en caso de no ser utilizado, se pierde, por lo que, «es importante que todas aquellas empresas que no hayan agotado, o incluso no hayan hecho uso ninguno de estos fondos, utilicen el crédito para acciones formativas útiles y de interés tanto para los trabajadores como para la propia entidad».

El departamento de Formación cuenta con una amplia oferta formativa tanto presencial como en formato virtual y e-learning, que puede adaptarse a las necesidades de los trabajadores de las empresas del sector agro. Además, el equipo de la federación de cooperativas se encarga de gestionar toda la documentación.

En este sentido, como indican desde la federación, “nos adaptamos a las necesidades de cada una de las diferentes empresas, gestionando su crédito y la documentación necesaria para formación bonificada, adaptándonos a sus necesidades, diseñando acciones formativas específicas”.

La formación que se puede desarrollar a través de Fundae está dirigida a trabajadores en activo, pudiendo participar de las iniciativas de formación tanto las personas empleadas de empresas privadas como aquellos fijos-discontinuos que se encuentren en periodos de inactividad.