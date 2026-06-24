Empleados de Women'secret, Springfield o Cortefiel amenazan con una huelga regional en plena temporada de rebajas

Las empresas del grupo Tendam -anteriormente conocida como Grupo Cortefiel-, conformado por Women'secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro, entre otras, prevén no abrir sus puertas en la Región de Murcia durante una de las jornadas clave para la industria textil: el primer fin de semana de las rebajas de verano.

La decisión, respaldada por UGT, responde a la aplicación del primer convenio nacional del comercio textil, elaborado por la Asociación Retail Textil España (ARTE) y acordado con los sindicatos CCOO y Fetico. Este convenio unifica las condiciones de trabajo, así como los derechos y obligaciones de los trabajadores del sector, que hasta ahora se regían por decenas de distintos convenios de ámbito autonómico o provincial.

Sin embargo, para los empleados del grupo Tendam en la Región de Murcia, la aplicación de este convenio supone un importante deterioro de sus condiciones laborales al eliminar pluses y derechos de los que venían disfrutando desde la aprobación del último convenio regional, hace tres años.

Frente a esta situación, los trabajadores han convocado una huelga regional en todas las tiendas del grupo durante el próximo viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio. Además, para ese mismo viernes, tienen prevista una concentración a las 09.30 horas en la Gran Vía de Murcia, a la altura de Cortefiel, desde donde marcharán hasta el establecimiento de Women’secret de Platería, el único comercio del grupo que, según los trabajadores, no secundará el paro.

Sin embargo, el conflicto podría dar un giro este jueves. Según el resposable del sector de Comercio de UGT en la Región, Antonio Bolarín, el sindicato y la empresa volverán a reunirse a las 10.00 horas en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) para intentar renegociar el acuerdo. Pese a ello, la convocatoria de huelga sigue adelante y solo se desconvocaría en caso de alcanzarse un acuerdo de última hora que satisfaga a los trabajadores. "Si del total de puntos nos garantizan solo una parte, vamos a la huelga", asegura uno de los empleados.

Reducciones salariales de hasta casi el 70%

Los trabajadores del grupo en la Región de Murcia denuncian que el nuevo convenio supone un auténtico retroceso en derechos laborales. Entre las principales pérdidas que denuncian figura la reducción de la remuneración por trabajar domingos, festivos y horas extraordinarias: "Ahora cobramos los festivos a 144 euros; con el nuevo convenio se quedarían en 45 euros", explica una de las empleadas, que ha preferido mantener el anonimato. De aplicarse este cambio, supondría una reducción salarial de casi el 70%.

También desaparecerían algunos complementos que incrementan significativamente las nóminas. Otra empleada del grupo, que también ha preferido mantenerse en el anonimato, pone como ejemplo el plus que actualmente perciben quienes trabajan las tardes de los sábados entre junio y septiembre. "A partir de las cuatro de la tarde cobramos diez euros más por hora. Eso al final se nota a final de mes, y es otro de los derechos que perderíamos con el nuevo convenio", señala.

"Pensaban que íbamos a quedarnos callados"

El malestar, aseguran, es generalizado. Las empleadas describen un clima de "desgaste psicológico" tras meses de negociaciones sin avances. "La gente está muy quemada y desmotivada. La empresa pide y pide, ¿a cambio de qué? De empeorar las condiciones”, critica una de ellas.

Una de las trabajadoras cuenta, con ironía, que el grupo Tendam "siempre ha estado muy contento con la Región de Murcia" porque "aquí siempre hemos trabajado por cuatro duros, nunca ha habido huelgas y pensaban que íbamos a quedarnos callados".

Nos hemos vuelto guerrilleros cuando nunca lo hemos sido

La empleada explica que en la Región nunca se han producido grandes movilizaciones en el sector, pese a la precariedad de las condiciones laborales: "Otras comunidades sí que hacen ruido, pero nosotros hemos sido muy conformistas siempre".

Sin embargo, la aplicación del nuevo convenio estatal ha sido la gota que ha colmado el vaso: “Nos hemos vuelto guerrilleros cuando nunca lo hemos sido. Siempre hemos sido muy conformistas. Pues aquí estamos, que lo sepan”, concluye una de ellas.

A pesar de que secundar la huelga supondrá la pérdida de salario durante los tres días de paro, consideran que merece la pena para evitar un deterioro permanente de sus condiciones laborales. “Merece la pena para no pasar el resto de tu vida laboral permitiendo que te quiten tanto y robándote”, afirma.

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Las empleadas aseguran, además, que las movilizaciones podrían continuar si no se producen avances en las negociaciones de este jueves. “Si no conseguimos nada, pretendemos seguir haciendo más huelgas", advierten.