Los divorcios disminuyen en el primer trimestre de 2026 un 17,5% en la Región de Murcia

Los Tribunales de Instancia de la Región de Murcia han registrado durante el primer trimestre de 2026 un total de 703 demandas de disolución matrimonial, un 17,5 por ciento menos que las 852 presentadas en el mismo periodo del año anterior, ha informado este miércoles el TSJ.

El descenso ha afectado a todas las modalidades de ruptura y confirma una reducción general de la litigiosidad en materia de familia, especialmente en los procedimientos contenciosos.

Murcia experimentó una caída generalizada de las demandas de divorcio y separación durante los tres primeros meses del año, según los datos elaborados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los divorcios consensuados, que siguen siendo la fórmula más habitual de ruptura matrimonial, descendieron de 462 a 411 procedimientos, lo que supone un retroceso del 11 por ciento. La reducción fue más intensa en los divorcios no consensuados, que pasaron de 356 a 272 asuntos, un 23,6 por ciento menos.

La misma tendencia se registró en las separaciones. Las consensuadas bajaron de 17 a 12 procedimientos y las no consensuadas se redujeron de 17 a ocho, con un descenso superior al 52 por ciento.

Pese a esta evolución, la tasa de demandas de disolución matrimonial en la Región de Murcia se situó en 44,3 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, fijada en 42,4.

Noticias relacionadas

Las estadísticas también reflejan un mayor recurso a las vías de acuerdo para adaptar medidas posteriores a la ruptura. Las modificaciones consensuadas crecieron un 36,7 por ciento y aumentaron un 16,1 por ciento los procedimientos consensuados de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. EFE