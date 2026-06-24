Prótesis y mascarillas auguran un debate sobre el estado de la Región camorrista

Si los plenos ordinarios o de control en la Asamblea Regional de Murcia suelen ser subidos de tono, lo que se espera para el debate sobre el estado de la Región son horas de enfrentamiento sin tregua entre los distintos grupos parlamentarios. El presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, podrá disfrutar mañana de cierta paz al tener noventa minutos enteros para explayarse con su discurso; pero el viernes irán pasando por la tribuna los portavoces del PSOE, Vox, Podemos e IU y PP. Ahí es cuando entrarán en el cuerpo a cuerpo.

El debate se produce la misma semana en la que se ha conocido la histórica sentencia del caso Mascarillas, por la que el exministro socialista José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión. Por otra parte, prácticamente a diario se conocen nuevas informaciones sobre la trama de las prótesisy el fraude de alrededor de 7 millones de euros descubierto en el Servicio Murciano de Salud (SMS), que habría estado operando durante quince años. Dinamita para unos y otros, que a 24 horas del inicio de la sesión plenaria, ya deben estar afilando sus intervenciones. Estos son los temas que van a sobrevolar la Asamblea durante los próximos dos días:

TRAMA DE LAS PRÓTESIS/SMS

Se trata de una red criminal que se dedicaba a lucrarse mediante la compra con sobreprecios de prótesis vasculares y 'stents', utilizando materiales caducados o sin homologar en operaciones quirúrgicas, lo que generó un fraude estimado en unos 7 millones de euros.

PSOE, Vox y Podemos-IU atacarán sin piedad al Gobierno regional, culpando al presidente López Miras de haber ascendido a consejera de Salud a Isabel Ayala, directora gerente del SMS cuando se desarrollaba la trama de las prótesis. Los socialistas ya han pedido la dimisión del jefe del Ejecutivo y de su responsable del ramo, e, incluso, como acusación popular, registraron ayer por la mañana un escrito solicitando al juez que cite a declarar a toda la cúpula del SMS.

Podemos, por su parte, exige una investigación independiente de todos los pacientes operados en el hospital concertado donde se llevó a cabo la trama de las prótesis. Asimismo, también pondrá en duda la gestión general del SMS, poniendo el foco en el informe de este martes del Tribunal de Cuentas que destapa un desfase de 437 millones en las cuentas de la Región de Murcia de 2023. El dosier pone de relieve que el SMS arrastra un "déficit acumulado histórico sin cobertura financiera" que alcanza los 3.724 millones de euros.

El PP saldrá en defensa del Gobierno, asegurando, como lleva haciendo desde que estalló el escándalo, que se han dado ya todas las explicaciones necesarias y recordando que la consejera de Salud ya ha comparecido en la Asamblea. Además, recalcarán que fue el propio Ejecutivo autonómico quien destapó y denunció el presunto fraude económico, en el que aún no hay ningún político implicado.

CORRUPCIÓN EN EL PSOE

Para contrarrestar los duros ataques de la trama de las prótesis, el PP contraatacará con la trama de las mascarillas, asegurando que la primera no es más que una "cortina de humo" para tapar la segunda. "Desde el Gobierno de Sánchez robaron a costa del material sanitario mientras los españoles morían por miles, como ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo", insistió ayer la diputada regional María del Carmen Ruiz Jódar, dando pistas sobre uno de los pilares del discurso que defenderá su portavoz en la Asamblea, Joaquín Segado.

La condena de 24 años de cárcel a Ábalos y 19 a Koldo por el caso Mascarillas no es lo único que el PP va a sacar a relucir. Los 'populares' también tirarán de la esposa de Pedro Sánchez, que se encuentra a punto de someterse a juicio oral por cuatro supuestos delitos de corrupción; por no hablar del hermano del presidente, cuyo caso ya está visto para sentencia por haberse beneficiado de forma irregular de una plaza pública creada, presuntamente, a dedo para él en la Diputación de Badajoz.

Aún quedan por verse en los juzgados si Ábalos se llevó 550.000 euros en mordidas con las obras del AVE en la Región de Murcia, tal y como cree la UCO de la Guardia Civil. En fin, que hay corrupción para que el PP, Vox y el diputado José Ángel Antelo pasen un rato inolvidable.

CALOR EN LAS AULAS

Podemos ya adelantó que la puesta en marcha de soluciones inmediatas frente a las altas temperaturas en colegios e institutos públicos será uno de los requerimientos que le harán a López Miras en el debate sobre el estado de la región. "Vamos a volver a defender el derecho a la educación y a la no discriminación de las familias de la pública", adelantó el secretario de Organización del partido morado, Ángel Luis Hernández.

No son pocas las asociaciones de padres y madres, así como la comunidad docente, que han puesto el grito en el cielo ante las temperaturas que rozan los 40 grados en meses como este. El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, es uno de los diputados que más han incidido en este asunto, denunciando a través de varias mociones que "los niños y niñas de la Región se asan de calor" mientras que "el Gobierno de López Miras se gasta el dinero que le manda el Gobierno de España en climatizar sus despachos".

El PP recordará el compromiso de López Miras de destinar 11 millones de euros en mejorar el "confort térmico" y las infraestructuras educativas en las aulas. Siempre y cuando, eso sí, se aprueben los Presupuestos de la Comunidad para este año 2026.

VIVIENDA

Con una Ley de Vivienda Asequible encallada en las negociaciones entre PP y Vox, el PSOE echará en cara al Gobierno regional que haga caso omiso a las propuestas presentadas por su secretario general, Francisco Lucas, en un decálogo de medidas para facilitar el acceso a la vivienda tanto para comprar como para alquilar.

El PP le echará la culpa al Gobierno de España por el agravamiento de la situación, debido a sus políticas intervencionistas, aunque estas no se aplican en la Región de Murcia por decisión del Ejecutivo murciano.

INMIGRACIÓN

Es el tema estrella del Grupo Parlamentario Vox, que no en pocas ocasiones relaciona con buena parte de los problemas que perciben los ciudadanos, como la inseguridad o el empeoramiento de los servicios públicos.

El concepto de 'prioridad nacional' resonará en el Hemiciclo cuando Rubén Martínez Alpañez suba a la tribuna, dando pie al resto de la oposición a criticar sus "pactos con la ultraderecha".

ECONOMÍA

¿La Región de Murcia va bien o va mal? Los datos dirán una cosa u otra dependiendo del grupo parlamentario y de cuáles escoja cada uno de ellos. El Partido Popular destacará el "buen estado" de la economía regional, en concreto sobre los datos de crecimiento de la economía, creación de empleo y desarrollo industrial. Hará hincapié, además, en la estabilidad regional frente al "caos" del Gobierno central, ya sin apoyos parlamentarios.

La historia es bien distinta para el resto de la oposición. "La Región de Murcia está a la cola de todos los indicadores socioeconómicos", le responderán al presidente después de que saque pecho por su gestión. Índices de pobreza y población en riesgo de exclusión social, lista de espera para la dependencia, sueldos más bajos de España, de las pensiones más reducidas, etc.

INFRAESTRUCTURAS

Un debate sobre el estado de la Región en esta comunidad tiene que incluir el trasvase Tajo-Segura. El Partido Popular se encargará de introducirlo en el debate, como viene siendo tradición, para atacar al Gobierno de España, que quiere, según el PP, cerrarlo.

Y, siguiendo con infraestructuras hidráulicas, la falta de concreción sobre obras antirriadas servirán al partido de López Miras para continuar golpeando a Moncloa. De aquellas saltarán a las autovías y, de estas, a la lentitud del AVE a Cartagena.

Que este Gobierno de España es el que más ha invertido en la Región de Murcia en toda su historia y la falta de iniciativa autonómica será el contrapunto del PSOE en un toma y daca que parece eterno.

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Mar Menor, Bahía de Portmán y el "polvorín" en el que se han convertido los montes de la Región son otros de los temas que, sin duda, servirán para avivar el fuego en la Asamblea Regional.