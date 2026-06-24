La Comunidad denuncia que el Ministerio "ignora sus propios compromisos ferroviarios" para descartar la línea Guadix-Baza-Lorca

El Gobierno regional, como participante en la Mesa para la Recuperación del Tren Guadix-Baza-Lorca, denunció este miércoles que el estudio elaborado por el Ministerio de Transportes en 2023 para descartar la reapertura de la línea ferroviaria "no tuviera en cuenta estrategias y compromisos ya aprobados por la Unión Europea y por el propio Gobierno central para impulsar el transporte ferroviario de viajeros y mercancías, como es el caso de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada por el Consejo de Ministros dos años antes".

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, participó en Granada en la reunión de la Mesa del Tren junto a representantes de las diputaciones, ayuntamientos y entidades sociales de los territorios afectados y acompañado por los concejales del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández y Ángel Meca. En este foro se reclamó que el Ministerio “elabore un nuevo estudio de viabilidad que permita valorar la reapertura del corredor ferroviario, tras conocerse las conclusiones de un informe elaborado por la Universidad de Granada, que cuestiona la declaración de inviabilidad realizada por el Gobierno central", señaló Verdú.

La Mesa del Tren reclama que elabore un nuevo estudio de viabilidad que permita valorar la reapertura del corredor ferroviario

Tras la reunión de la mesa, donde se presentó el estudio de la Universidad de Granada, Verdú destacó que el informe "pone en duda la solidez técnica, ambiental, socioeconómica y financiera del análisis que realizó el Gobierno central en 2023 para descartar la recuperación de la línea".

Una "reinvidicación compartida"

En este sentido, el director general subrayó que el estudio de la universidad, elaborado a petición de la Mesa, "aporta argumentos técnicos rigurosos que refuerzan una reivindicación histórica de los territorios afectados y demuestra que existen razones suficientes para exigir al Gobierno central un nuevo análisis actualizado, completo y ajustado a la realidad actual".

El director general de Movilidad reiteró que la recuperación de esta conexión ferroviaria forma parte de las prioridades recogidas en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia y recordó que "se trata de una reivindicación compartida por administraciones, agentes económicos y colectivos sociales de Andalucía y de la Región de Murcia".

"El corredor Guadix-Baza-Lorca constituye un eslabón estratégico para mejorar la conectividad entre Andalucía y la Región de Murcia, favorecer el transporte sostenible de mercancías y ampliar las oportunidades de desarrollo económico y social de amplias zonas del sureste español", resaltó Verdú.

El informe universitario considera que el estudio realizado por el Ministerio no resulta suficiente para justificar el rechazo a las cuatro alternativas planteadas para la recuperación de la línea. Entre otras cuestiones, identifica deficiencias en la evaluación de la demanda, la valoración de los beneficios ambientales y sociales del transporte ferroviario, la estimación de los costes y la consideración de los efectos territoriales y logísticos que tendría la conexión entre Andalucía oriental y el Levante.