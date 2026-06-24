Antelo se asoma por la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la corrupción en el PSOE

Era poco probable, pero ocurrió. José Ángel Antelo, expresidente provincial de Vox en la Región de Murcia, se asomó por el Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones por los casos de corrupción que asolan al Partido Socialista y a su familia.

Primero, el presidente de Vox, Santiago Abascal, aludió varias veces, como en él es habitual, al suegro de Sánchez, fallecido en 2024, y a sus negocios de saunas. Además, acusó al presidente de estar maniobrando para alterar de manera fraudulenta en resultados de las próximas elecciones generales, algo en lo que llegó a implicar a terceros países como Cuba. Por otra parte, aludió también a la trama de las cloacas y a la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez. "A estas alturas creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción", afirmó al respecto.

Cuando tuvo oportunidad de responder, Pedro Sánchez, le recriminó que él "acostumbra a fulminar a quienes denuncian sus corruptelas y sus líos internos". "En Vox quien denuncia, va fuera", insistió, pasando a poner una serie de ejemplos: "Su exportavoz en las Islas Baleares calificó su organización como, y abro comillas, una estafa piramidal con estructura de secta. Cierro comillas. El señor Ortega Smith, su número dos durante años, reconoció que le apartaron por denunciar irregularidades económicas de su organización. El señor Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, le acusó a usted de desembolsarse un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer. La señora Olona les ha acusado de desviar 11 millones de euros de dinero público a fundaciones y a empresas", le dijo.

Sánchez se dejó para el final el caso murciano: "Antelo, el expresidente provincial de la Comunidad Autónoma de Murcia, les ha acusado, incluso, de falsificar la firma para quitarle el cargo. ¡Pero si hasta el señor Espinosa de los Monteros, señor Abascal, el fundador número cinco de Vox, se ha querellado contra ustedes!", exclamó.

Sobre este asunto, esta redacción ha podido saber que Antelo tendrá que acudir al juzgado de Cartagena el próximo 16 de julio para ratificar su denuncia por el uso indebido de su firma digital para ser relevado.