Los afectados por el fraude de las prótesis del SMS se organizan y crean una asociación

Un mes después de conocerse las primeras detenciones por parte de la Policía de los integrantes de la presunta trama de prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) nace una plataforma de afectados que tratará de dar voz a los pacientes que hayan pasado por las manos del cirujano cardiovascular de la Arrixaca que operaba en hospitales concertados y que se encuentra en el centro de la investigación.

La Asociación de Afectados por las Prótesis del SMS se presentará de forma oficial el próximo lunes en Murcia, pero algunos de sus miembros señalan que su puesta en marcha surge con el objetivo de “defender nuestros derechos ante la falta de información y la angustia de muchas personas, sobre todo mayores, de la Región de Murcia”.

Las informaciones sobre el uso de material sanitario caducado y referencias de prótesis que eran apuntadas a mano en los partes de quirófano de este cirujano sin ofrecer información esencial que garantice su trazabilidad ha generado un gran malestar entre quienes saben que han sido intervenidos en estos últimos años por el doctor R.T.

El propio informe del Servicio de Inspección del SMS del pasado mes de febrero recoge que el número de pacientes atendidos por este cirujano y facturados por el centro concertado en el que operaba entre 2018 y 2025 ascendía a un total de 378 usuarios, a quienes se les habían practicado 492 intervenciones, ya que algunos de ellos fueron reintervenidos con posterioridad.

Algunos de los posibles afectados reconocen “tener miedo” a las consecuencias que estas intervenciones puedan tener en su salud o el daño que puedan sufrir de habérseles implantado material caducado, algo que la Consejería de Salud sigue negando tras la segunda revisión realizada a los pacientes.

Fue el pasado mes de mayo cuando la Policía Nacional detuvo a once personas, a las que se suman dos más investigadas, por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia se inició el pasado mes de enero del año 2025, tras haberse detectado una actividad administrativa fraudulenta en los sistemas contables del Servicio Murciano de Salud.

El presunto entramado criminal comenzaba su operativa introduciendo datos falsos en el sistema contable, con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. Se detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.

Investigadores de la UDEF llegaron incluso a indicar que se había utilizado en las operaciones médicas productos sanitarios caducados, generando un riesgo para la salud pública.