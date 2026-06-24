Los acosadores de Primaria y Secundaria de la Región de Murcia tendrán que cambiar de centro educativo

"Tolerancia cero contra el acoso escolar". El Gobierno regional aprobó este miércoles un nuevo decreto que, en palabras del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, "marcará un antes y un después en la manera de afrontar el acoso y la gestión en las aulas", ya que "supondrá un cambio de enfoque en la convivencia escolar".

Se trata de una norma que endurece las sanciones, incluyendo la expulsión defensiva del centro de los alumnos que se hayan confirmado como acosadores, reforzando la autoridad docente e imponiendo más disciplina y respeto. De esta manera, comportamientos como desobediencia, incorrección, insulto, amenaza y agresión tendrán un castigo mayor.

Por insultar, amenazar o agredir a un compañero habrá expulsión durante un número determinado de días

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marín explicó que cuando se confirme un caso de acoso, el agresor solo podrá ser sancionado cambiándolo de centro si cursa enseñanzas obligatorias; de lo contrario, si cursa enseñanzas no obligatorias, se le expulsará definitivamente. "Es un mensaje inequívoco, quien acosa no puede permanecer en el mismo entorno que su víctima", subrayó.

Las conductas como insultos, amenazas, coacciones o agresiones que se mantengan de forma prolongada en el tiempo serán sancionadas con mayor contundencia que hasta ahora. El nuevo decreto graduará un régimen sancionador que conllevará la expulsión del alumno del centro durante un número determinado de días en cada una de estas conductas.

Se eliminan las faltas leves

Por otra parte, también se endurecen las conductas sancionables. "Elevamos el nivel de exigencia, suprimimos el concepto de falta leve porque no debe existir levedad en una conducta contraria a la convivencia", manifestó Marín. A partir de ahora, las conductas se clasifican únicamente en dos categorías: conductas perjudiciales para la convivencia, las que se conocían antes como faltas graves, y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, que coinciden con las faltas muy graves de siempre.

De este modo, "conductas antes leves como las interrupciones o llevar el móvil a la clase, la desobediencia, la indisciplina, la desconsideración, la incorrección, el incumplimiento de normas pasarán a ser faltas graves, es decir, perjudiciales para la convivencia", señaló el titular del ramo. Asimismo, "las agresiones, amenazas, el acoso, las manifestaciones de odio o el robo pasarán a ser consideradas conductas muy graves, es decir, gravemente perjudiciales para la convivencia", añadió. Desde la Consejería esperan que esto les permitirá actuar con mayor firmeza y coherencia: "Actuando antes, evitamos que las situaciones escalen".

Los sancionados podrán perder el derecho a usar el comedor o el transporte escolar

En tercer lugar, el decreto ampliará la convivencia a todo el centro educativo. No se limita al aula, sino que incluye el transporte escolar y los comedores, "endureciéndose las consecuencias de las conductas de acoso en este estos espacios por tratarse de entornos con menor supervisión, con sanciones como la suspensión del derecho de uso de estos servicios, incluso durante períodos prolongados.

Autoridad del docente

En cuarto lugar, este decreto reafirma el principio de autoridad del docente. "Partimos de una idea clara: el docente tiene autoridad para contrastar lo que ocurre en el aula. Por tanto, podrá actuar de forma inmediata ante conductas inapropiadas y podrá expulsar directamente del aula a un alumno para detener una conducta contraria a la convivencia", señaló Víctor Marín.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante el Consejo de Gobierno. / Marcial Guillen/EFE

El profesor podrá ejercer su poder "sin burocracia innecesaria y con capacidad de respuesta inmediata", dijo, agregando que, además, se simplificarán los procedimientos. "Reducimos la carga burocrática del profesorado con procedimientos abreviados cuando los hechos sean evidentes y con mayor agilidad en la toma de decisiones para que los docentes puedan centrarse en lo esencial, preparar sus clases y enseñar", recalcó.

El responsable de Educación explicó que este decreto "refuerza de forma clara y decidida los principios de respeto y disciplina como pilares esenciales del sistema educativo".

Durante su intervención, rescató el último informe Talis, que refleja que los docentes en España pierden en torno a un 20% del tiempo de clase intentando poner orden. Este es, según Marín, "un dato que no podemos normalizar porque ese tiempo no es el del profesor", sino "tiempo que se le está quitando al aprendizaje de todos los alumnos y también, muy especialmente, de aquellos que sí quieren aprovechar su derecho a la educación".

El Ejecutivo quiere la norma aprobada antes de que termine la legislatura, para el primer trimestre de 2027

El consejero quiso dejar claro que "este decreto no es en contra de nadie" y "es a favor de todos": "A favor de los alumnos que quieren aprender, a favor de los docentes que trabajan para enseñar y a favor de las familias que quieren lo mejor para sus hijos".

"Cuando hay una verdadera alianza entre familias y escuela, el alumno entiende que hay un único mensaje, un mensaje claro: hay normas, hay límites y hay consecuencias; pero también hay acompañamiento y educación en valores", remarcó.

Marín señaló que lo que se inicia este miércoles es la tramitación de este proyecto de decreto con el objetivo de que se apruebe "antes de finalizar la legislatura", durante el primer trimestre de 2027. Todavía no ha sido presentado a la comunidad educativa, pero el titular de Educación adelantó que "en las próximas semanas" mantendrá reuniones con distintos representantes del profesorado "para consensuar al máximo posible las medidas que contendrá este proyecto de decreto, en la línea de la política educativa que pone en marcha el presidente Fernando López Miras, que es la del diálogo y la de la oposición".