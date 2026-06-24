Más de 350 murcianos declaran tener joyas con un valor de 18,3 millones ante Hacienda

El misterio de las más de cien joyas halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y de qué forma acabaron siendo de su propiedad ha encendido la mecha sobre la obligación de declarar estos bienes de alto valor ante Hacienda.

La investigación judicial sobre el origen y el tratamiento fiscal de las piezas, valoradas pericialmente en 1,3 millones de euros y cuyo origen el expresidente del Gobierno sostiene que necesita tiempo para aclararlo ante la Justicia, ha puesto en el debate una cuestión que afecta también a miles de contribuyentes: ¿cuándo deben declararse las joyas y cuántas personas lo hacen realmente?

A nadie se le escapa que en muchos hogares de la Región de Murcia hay joyas como alianzas, anillos, pendientes de oro o plata, cadenas y pulseras, además de relojes de alta gama y piezas heredadas. Solo cuando estos bienes alcanzan un valor patrimonial relevante pueden tener incidencia en determinadas obligaciones fiscales.

Tal y como figuran en los últimos datos oficiales desagregados de la Agencia Tributaria correspondientes al año 2023, hubo 358 contribuyentes murcianos que declararon al fisco a través del Impuesto sobre Patrimonio la posesión de joyas, pieles o vehículos de lujo.

La cifra supone aproximadamente un 18% del total de 1.960 personas que en la Región estaban obligadas a tributar por Patrimonio y la cuantía económica que declararon estas 358 personas en la Comunidad ascendía hasta los 18,3 millones de euros: de media, cada una de ellas contaría con 51.243 euros en estas alhajas.

Si se toma la categoría completa de bienes suntuarios (que incluye también objetos de arte y antigüedades), la cifra sube ligeramente: 360 declarantes, 19,4 millones de euros y una media de 53.964 euros por persona. Dentro de esa partida, solo 9 contribuyentes declararon obras de arte y antigüedades, por 1,08 millones de euros, con una media de 120.217 euros por cabeza.

El valor medio declarado en alhajas ronda los 51.000 euros por cabeza, mientras que el patrimonio medio total supera los 7 millones

Es mucho dinero, sí, pero representa una cantidad "mínima" si se compara con la riqueza total de los 1.960 murcianos que presentaron el Impuesto sobre Patrimonio ese último año en el que hay datos oficiales: 14.343,8 millones de euros, con una media de 7,3 millones por persona. De ellos, 313 acabaron con resultado a ingresar, por un importe conjunto de 9,05 millones, tal y como detalla el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM).

De hecho, el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), el murciano José María Mollinedo, expone que en el caso de joyas de gran valor los contribuyentes que presentan el Impuesto sobre el Patrimonio representan apenas un 0,01% del total de declarantes del IRPF en la Región de Murcia.

Si además se incluyera a todas las personas que obtienen rentas pero no están obligadas a presentar la declaración de la renta, ese porcentaje sería todavía inferior. "No existía obligación de presentar el Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar un patrimonio neto individual de 3,7 millones de euros en la Región de Murcia, una vez descontadas las deudas", sostiene.

Distintas vías, mismo destino

Mollinedo apunta que las personas incorporan joyas a su patrimonio por distintas vías: pueden haberlas comprado o haberlas heredado. De hecho, las joyas de mayor valor suelen proceder de herencias de personas mayores, ya que cuando fueron adquiridas tenían un precio mucho más bajo que cuando se la dejan a sus descendientes.

"Hay que tener en cuenta que el oro y las piedras preciosas han actuado históricamente como 'valores refugio' en épocas de crisis, lo que ha provocado un incremento muy importante de su cotización. Por eso, hoy muchas personas no pueden permitirse comprar determinadas joyas, mientras que sus abuelas sí pudieron hacerlo cuando su precio era mucho menor", explica a La Opinión.

La mayoría de las de alto valor provienen de herencias, ya que su revalorización histórica ha sido muy elevada

También pueden recibirse como regalo, aunque esto es menos frecuente y, por lo general, se trata de una menor cuantía: cuando nacen los niños, en la Primera Comunión o los obsequios que intercambian los contrayentes al formalizar su matrimonio. "Sin embargo, este tipo de regalos no representa la realidad sociológica media, ni en la Región de Murcia ni en el conjunto de España", indica.

En Murcia, además, esta situación es todavía más evidente porque los salarios son inferiores a los de otras comunidades autónomas, lo que hace que este tipo de regalos suela ser más modesto. Evidentemente, entre personas con un elevado poder adquisitivo sí pueden encontrarse regalos de mucho mayor valor.

José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional. / J. J. Guillén / Efe

El tiempo transcurrido, clave en el cazo Zapatero

José María Mollinedo sostiene que Zapatero podría evitar ser encausado por delito fiscal si hace una declaración extemporánea, por la que tendría que pagar 536.012 euros más intereses. Además, si las piezas se tratan de un regalo recibido antes del 12 de mayo de 2021 "ni siquiera es necesario hacer ninguna valoración", mientras que, si se trata de una herencia, el presunto delito había prescrito si el fallecido de quien proceden las joyas murió antes del 12 de diciembre de 2020.

Por contra, si el expresidente ni justifica la procedencia de las joyas ni demuestra que éstas ya eran suyas desde, por lo menos, cinco años antes de que la UCO las encontrase en su despacho, podría "tener la certeza segura" de un encausamiento con una posible multa de la mitad de la cuota del material no declarado (unos 200.000 euros) y a una condena de entre 1 y 5 años de prisión, además de la cuota y sus intereses de demora. Esto último sumaría más de 700.000 euros.

No obstante, el economista y experto en tributos recuerda que en casos de delito fiscal, como los de los futbolistas Messi o Cristiano Ronaldo, las penas se limitaron al mínimo, un año, tras haber llegado a un acuerdo económico con el Ministerio de Hacienda.