Política
Vox exige al Estado un acceso directo a la A-30 desde las urbanizaciones de Molina de Segura
La formación pide al Gobierno central que construya en el plazo de un año una conexión desde las urbanizaciones para mejorar la movilidad y reducir el tráfico en el municipio
L.O.
Vox exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez la construcción, en el plazo máximo de un año, de un acceso directo a la autovía A-30 en dirección Albacete desde las urbanizaciones de Molina de Segura.
La formación sostiene que esta actuación daría respuesta a una reivindicación histórica de más de 25.000 vecinos, que actualmente se ven obligados a atravesar el municipio para incorporarse a la autovía, con los consiguientes problemas de tráfico, seguridad vial y calidad de vida.
Así lo ha anunciado el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante una visita a la zona junto al portavoz del grupo municipal de Vox en Molina de Segura, Antonio Martínez Sánchez.
Críticas al Gobierno central
Martínez Alpañez ha cargado contra el Ejecutivo central, al que ha acusado de estar "más preocupado por la corrupción de su partido, de su Gobierno y por las imputaciones que afectan a su entorno familiar que por resolver los problemas reales de los españoles".
"El Gobierno de Sánchez está dispuesto a conceder todo tipo de cesiones a independentistas y separatistas para mantenerse en el poder, mientras abandona a quienes somos leales a España", ha denunciado.
El parlamentario ha vinculado la falta de inversiones en infraestructuras con lo que considera una gestión negligente del Gobierno central y ha señalado que "las muertes de Adamuz o la gestión de la DANA de Valencia son claros ejemplos de la ineptitud y la negligencia de Pedro Sánchez al frente del Gobierno".
Una conexión reclamada por los vecinos
Martínez Alpañez ha explicado que la ausencia de un acceso directo a la autovía obliga a miles de residentes de Altorreal y del resto de urbanizaciones a cruzar a diario Molina de Segura para dirigirse hacia Albacete y otros destinos del interior peninsular.
"Todo el tráfico que soporta actualmente la ciudad está directamente relacionado con la falta de esta conexión. Estamos hablando de una infraestructura necesaria para mejorar la movilidad, reforzar la seguridad y devolver la tranquilidad a los vecinos", ha afirmado.
Colaboración institucional
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de VOX en Molina de Segura, Antonio Martínez Sánchez, ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para defender los intereses de los vecinos.
"Parte de nuestro trabajo en el Ayuntamiento es dar solución a las reivindicaciones de todos los molinenses".
"Cuando el trabajo de los grupos municipales se une al de la Asamblea Regional, sumamos esfuerzos para que demandas tan necesarias como este acceso a la autovía puedan convertirse en una realidad", ha concluido.
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