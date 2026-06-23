Última oportunidad para evitar la huelga del transporte público de la Región de Murcia en julio

El conflicto del transporte público de viajeros de la Región de Murcia, que irá a la huelga el próximo 1 y 2 de julio tal y como adelantó La Opinión, vuelve a afrontar esta semana un momento decisivo con la última oportunidad de negociación antes de que lleguen los días del anunciado paro. Tras meses de negociaciones sin avances y después de que los trabajadores anunciaran dejar parados tanto los autobuses urbanos, interurbanos y el tranvía de Murcia para ambos días, los representantes de los sindicatos y de la patronal volverán a verse las caras este próximo viernes en un último intento por alcanzar un acuerdo que evite el plante. Un last chance en toda regla, que dirían los británicos...

La reunión de mediación, convocada de nuevo en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL), llega después de que el enésimo encuentro entre las federaciones de Transportes de UGT, Comisiones Obreras y USO y la patronal regional Froet, junto a las empresas Monbus, Interbus, Grupo Ruiz y Tranvía de Murcia, concluyera nuevamente sin acuerdo para renovar el convenio el pasado viernes 12 de junio.

Ese bloqueo llevó a los representantes de los trabajadores a dar por "agotada la vía del diálogo" y a convocar una asamblea en la que se ratificó la huelga prevista para los días 1 y 2 de julio, una movilización que afectaría a los servicios urbanos e interurbanos de toda la Región -con excepción de las líneas de largo recorrido superiores a 20 kilómetros- y que podría dejar sin servicio a miles de usuarios de toda la Comunidad.

Los sindicatos mantienen como prioridad un calendario anual de descansos que garantice la conciliación familiar

Los sindicatos sostienen que el conflicto no responde a una cuestión salarial, sino a la necesidad de garantizar unas condiciones laborales que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar. La principal "línea roja" de la negociación pasa por la elaboración de un calendario anual de descansos que permita a las plantillas conocer con antelación cuándo librarán y "poder organizar su vida personal".

Actualmente, denuncian, los conductores permanecen disponibles prácticamente durante todo el año para cubrir refuerzos e incidencias, con turnos variables y sin descansos planificados. Según explican, el incremento de servicios en periodos de mayor demanda, como la temporada estival o el inicio del curso universitario, se cubre con la misma plantilla, suprimiendo descansos en lugar de incorporar nuevos trabajadores. Además de esa reivindicación, los representantes sindicales reclaman una subida salarial del 2,9% para 2026 y una actualización de las tablas retributivas para 2027 y 2028 conforme a la evolución del IPC nacional.

"Voluntad" para lograr el desbloqueo

Pese a la convocatoria de huelga, las federaciones de Transportes de UGT, CCOO y USO aseguran que acudirán a la reunión del día 26 de junio con "voluntad de alcanzar un entendimiento". Los comités de empresa reconocen que desconocen "cuáles serán las propuestas que presentará la patronal ni la actitud con la que afrontará la mediación", aunque recuerdan que durante toda la negociación han demostrado disposición al acuerdo presentando alternativas y ofreciendo flexibilidad para su aplicación.

No obstante, advierten de que la conciliación laboral y familiar mediante un calendario anual de descansos continúa siendo una reivindicación "urgente e innegociable". "Nuestro objetivo prioritario es llegar a buen término el viernes para evitar la huelga de los días 1 y 2 de julio", explicaron fuentes de las organizaciones sindicales a este periódico, que sitúan ahora en la parte empresarial la responsabilidad de hacer posible un acuerdo.

Si la reunión en el OMAL vuelve a terminar sin consenso, la huelga seguirá adelante y podría ir acompañada de una manifestación prevista en Murcia el 2 de julio, coincidiendo con el inicio del periodo de rebajas comerciales, una fecha de gran afluencia de público en el centro de la ciudad.