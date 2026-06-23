El PSRM solicita al juzgado que investiga la trama de las prótesis que cite a declarar a la consejera de Salud

El PSRM-PSOE, como acusación popular, registró este martes por la mañana un escrito solicitando al juzgado un informe pericial de la UDEF sobre todas las prótesis vasculares implantadas en la Región de Murcia desde 2018, tanto en centros públicos, como privados. "Todavía no sabemos la magnitud de la trama de las prótesis", afirmó la portavoz del partido, Isabel Gadea.

A través de ese escrito, los socialistas también han solicitado que el juez cite a declarar a la consejera de Salud, Isabel Ayala, y a toda la cúpula del Servicio Murciano de Salud (SMS) que tenía responsabilidades durante los hechos investigados. "Alguien autorizaba, supervisaba y tenía que fiscalizar la compra y la homologación de ese material", añadió Gadea en una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE en Murcia.

El PSOE solicita un informe pericial de la UDEF sobre todas las prótesis implantadas en la Región desde 2018

La portavoz hizo hincapié en que los últimos informes conocidos confirman que hay pacientes que han sido intervenidos con prótesis caducadas y con material no homologado. "Lo más escandaloso es que, mientras los ciudadanos vivían confiando en su sistema sanitario, quienes tenían la obligación de vigilar, controlar y fiscalizar, miraban hacia otro lado. No estamos ante un simple error administrativo. Estamos ante hechos de una enorme gravedad que podrían afectar a muchas más personas de las que hoy conocemos", manifestó la socialista.

Desde PSRM recalcan que "el Gobierno de López Miras ha faltado a la verdad a la ciudadanía en lo más importante: su salud", por lo que piden al presidente regional que aproveche el Debate del estado de la Región "para pedir perdón a la ciudadanía" y para anunciar su dimisión.

Podemos presiona desde San Esteban

En Podemos también cargan este martes contra el Ejecutivo autonómico por la trama de las prótesis. La diputada María Marín pidió "una investigación completa e independiente" de "todos y cada uno" de los pacientes operados en el hospital concertado donde se llevó a cabo la trama de las prótesis.

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"No puede ser que los mismos altos cargos del SMS y la misma Inspección que durante años hizo la vista gorda sean los encargados de revisar a las personas operadas por la trama. Debe hacerlo una comisión de expertos independientes con formación médica”, manifestó la diputada morada.

Asimismo, tras salir a la luz un informe del SMS fechado en febrero de 2026 en el que aparecen al menos dos historiales clínicos de pacientes a los que se les implantó una prótesis caducada, para Marín "queda claro que esta trama no es solo un escándalo de corrupción económica, sino también muy probablemente una trama contra la salud pública".

Podemos denuncia que, a día de hoy, Salud solo ha remitido a la Fiscalía "la documentación sobre una treintena de personas" del total de 378, cifra que hasta el momento es la oficial de pacientes posiblemente afectados. Se trata de apenas el "8% de los pacientes operados por el médico que detuvo la policía", subrayó Marín.