Estos son los 61 fondeaderos ecológicos donde podrás amarrar este verano en el Mar Menor

El paisaje de las islas del Mar Menor cambiará este verano para quienes lleguen por mar. Allí donde hasta ahora muchas embarcaciones fondeaban de forma dispersa, comenzará a funcionar una red de amarres diseñada para compatibilizar la navegación recreativa con la conservación de uno de los ecosistemas más sensibles de la laguna salada.

La Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor ha iniciado la instalación de 61 fondeaderos ecológicos en el entorno de la Isla Perdiguera y la Isla Mayor o del Barón, una actuación destinada a ordenar el uso náutico y reducir la presión sobre los fondos marinos. El proyecto cuenta con una inversión de 511.127 euros financiada con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene un plazo de ejecución de dos meses.

Durante una visita a los trabajos, el consejero Juan María Vázquez destacó que la medida busca hacer compatible el disfrute del Mar Menor con la protección de sus valores ambientales. Según explicó, la regulación del fondeo no pretende restringir el uso de la laguna, sino garantizar que pueda desarrollarse de forma responsable y segura. "Cada ancla que deja de caer libremente sobre el fondo marino es una agresión menos a las praderas de fanerógamas y a los hábitats que sostienen la biodiversidad del Mar Menor", afirmó.

"Cada ancla que deja de caer al fondo marino es una agresión menos", señala el consejero Vázquez

Los nuevos puntos de amarre se distribuirán en tres áreas diferenciadas. Dos de ellas estarán situadas en la Isla Perdiguera y una tercera en la Isla Mayor o del Barón. En concreto, el polígono Perdiguera Oeste dispondrá de 21 fondeos para embarcaciones de hasta 6 y 9 metros de eslora; Perdiguera Este contará con siete plazas para embarcaciones de hasta 12 metros; y Barón Oeste incorporará 33 amarres para barcos de hasta 6, 9 y 12 metros.

En total, se habilitarán 21 fondeos para embarcaciones de hasta seis metros de eslora, otros 20 para barcos de hasta nueve metros y 20 más para embarcaciones de hasta doce metros. La ubicación de estos sistemas se ha diseñado priorizando los fondos arenosos y evitando, en la medida de lo posible, la afección a las praderas de Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera, con especial protección para la primera, una de las fanerógamas marinas más valiosas del ecosistema.

Actuaciones de instalación de los fondeaderos ecológicos en el Mar Menor. / CARM

Vázquez explicó que el objetivo principal es proteger las comunidades bentónicas del Mar Menor, especialmente la Cymodocea nodosa y especies tan sensibles como la nacra (Pinna nobilis), catalogada en peligro crítico de extinción. "Con estos sistemas vamos a evitar fondeos en zonas que ponen en riesgo algunos de nuestros bienes naturales más preciados", señaló.

El consejero recordó además que la Región ya cuenta con experiencias similares en enclaves como Cabo de Palos e Isla Grosa, por lo que muchos navegantes están familiarizados con este modelo. De hecho, las reservas se gestionarán a través de la misma plataforma telemática utilizada en esos espacios. Según avanzó, los nuevos fondeaderos podrán reservarse a partir del 1 de julio.

La actuación ha incluido una limpieza previa de los campos de boyas y de su entorno, con la retirada de restos de fondeos ilegales, cadenas, cabos y otros elementos abandonados que podían afectar al medio marino. Los residuos recogidos serán gestionados conforme a la normativa vigente.

Ubicación fondeadores ecológicos / L.O.

Anclajes permanentes de bajo impacto ambiental

Los fondeaderos ecológicos estarán formados por anclajes permanentes de bajo impacto ambiental unidos a boyas situadas en superficie. Las embarcaciones deberán amarrarse directamente a estos puntos autorizados, evitando así el lanzamiento de anclas sobre el fondo. El sistema incorpora estructuras denominadas biotopos, diseñadas no solo para minimizar el impacto sobre los hábitats marinos, sino también para favorecer el asentamiento de nuevas comunidades bentónicas y enriquecer el ecosistema.

"Queremos que quien navegue y disfrute de las islas pueda hacerlo con seguridad y con la tranquilidad de que no está dañando el fondo marino", subrayó Vázquez, quien insistió en que la medida tiene una finalidad exclusivamente ambiental y de ordenación, no recaudatoria.

La recarga del acuífero por las lluvias hace bajar los niveles de salinidad

La iniciativa se integra en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea, que contempla la adecuación de los fondeos mediante sistemas regulados para reducir los impactos sobre los hábitats protegidos. Para el consejero, se trata de una actuación práctica y medible dentro del proceso de recuperación de la laguna.

Preocupan los niveles de salinidad

Sobre el estado actual del Mar Menor al inicio de la temporada estival, el consejero señaló que las abundantes lluvias registradas a finales de 2025 y durante la primavera de 2026 han provocado una importante recarga del acuífero y un aumento de las aportaciones de agua dulce a la laguna. Según explicó, esta situación se refleja especialmente en la rambla del Albujón, que llegó a registrar caudales cercanos a los 350 litros por segundo y que actualmente mantiene aportes de alrededor de 150 litros por segundo. En términos de volumen, estas entradas han supuesto aproximadamente cinco hectómetros cúbicos más de agua dulce que en el mismo periodo del año pasado.

Medio Ambiente instala 61 fondeaderos ecológicos en las islas del Mar Menor. / CARM

El consejero indicó que este incremento de aportaciones está teniendo un efecto directo sobre la salinidad del Mar Menor, que se sitúa actualmente algo más de un gramo por litro por debajo de la registrada hace un año. No obstante, aseguró que el resto de indicadores ambientales presentan valores muy similares a los de ejercicios anteriores. En este sentido, destacó que parámetros como los niveles de oxígeno disuelto, transparencia, clorofila, turbidez o temperatura se mantienen estables. Aun así, insistió en que la menor salinidad vuelve a evidenciar, a su juicio, la necesidad de actuar sobre el acuífero y la rambla del Albujón, que considera uno de los principales factores de alteración de la estabilidad ecológica de la laguna.

La vigilancia de las motos de agua, una competencia estatal

Preguntado por las reclamaciones de colectivos vecinales, ecologistas y usuarios del Mar Menor que demandan una mayor vigilancia sobre las motos de agua y otras embarcaciones para evitar conductas que puedan dañar el ecosistema, el consejero Juan María Vázquez recordó que la regulación y el control de la navegación corresponden al Estado.

Según explicó, durante la tramitación de la Ley del Mar Menor se incluyó inicialmente un capítulo específico sobre navegación, aunque finalmente fue retirado a petición del Gobierno central por considerar que se trataba de una competencia exclusiva estatal. Posteriormente, añadió, el Ejecutivo aprobó un real decreto sobre la navegación en el Mar Menor que atribuye estas funciones a Capitanía Marítima y a la Dirección General de la Marina Mercante.

Vázquez señaló que esta distribución competencial limita la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma en materia de vigilancia marítima, más allá de sus responsabilidades en protección ambiental. En este sentido, defendió que actuaciones como la instalación de los nuevos fondeaderos ecológicos permiten avanzar en la conservación de espacios especialmente sensibles como la Isla Perdiguera y la Isla Mayor o del Barón dentro del ámbito de las competencias regionales.

Respecto a la posibilidad de que una futura transferencia de competencias pudiera modificar esta situación, el consejero evitó entrar en hipótesis y afirmó que prefiere centrarse en el escenario actual. "Hoy podemos, en el ámbito de nuestras competencias, asegurar una mayor protección de los fondos de entornos especialmente sensibles con estos fondeaderos ecológicos", indicó.

Vázquez evita pronunciarse sobre una guardería propia del Mar Menor

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de crear una guardería específica para el Mar Menor o reforzar la vigilancia marítima mediante una unidad dependiente de la Comunidad Autónoma. Preguntado por la propuesta planteada desde Capitanía Marítima para recuperar la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y por la posibilidad de impulsar una figura similar a los guardas de espacios naturales protegidos, el titular regional insistió en que las competencias sobre navegación corresponden al Estado.

Vázquez recordó que el actual marco legal atribuye esas funciones a la Administración General del Estado y señaló que la exclusión de la navegación marítima de la Ley del Mar Menor respondió precisamente a criterios competenciales. En este contexto, defendió la vía de la cooperación institucional y destacó el trabajo desarrollado en los últimos años a través de la comisión interadministrativa que reúne al Estado, los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma.

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El consejero aseguró que el Ejecutivo regional seguirá avanzando en aquellas actuaciones que sí forman parte de sus competencias, como la protección ambiental y la recuperación de la laguna. Como ejemplo, citó la instalación de los nuevos fondeaderos ecológicos, la retirada de biomasa —más de 5.000 toneladas en lo que va de año, según indicó— y las actuaciones de restauración hidrológica y protección de especies desarrolladas en el entorno del Mar Menor.