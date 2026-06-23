Estos son los 12 mejores vinos Jumilla con Denominación de Origen elegidos por sumilleres y enólogos
La protección del paisaje único de la DOP Jumilla es la principal reivindicación del sector en la XXXII edición de su encuentro anual
El 32 Certamen de Calidad de los Vinos DOP Jumilla ya tiene ganadores. Un total de 12 vinos obtuvieron medalla de oro tras superar los 90 puntos en una de las citas más relevantes del calendario vitivinícola español, en una edición marcada por el protagonismo de Bodegas Luzón y de su vino Luzón Colección Monastrell Ecológico 2025.
El concurso, considerado uno de los más veteranos del sector en España, reunió a cerca de 270 profesionales del mundo del vino y reconoció también al mejor vino Monastrell y al mejor vino ecológico de la denominación.
Los vinos DOP Jumilla volvieron a medir su calidad en una competición en la que participaron alrededor de 150 muestras evaluadas mediante catas a ciegas por un jurado integrado por sumilleres, enólogos, formadores y comunicadores especializados.
De los 26 vinos que lograron superar la barrera de los 90 puntos, únicamente 12 obtuvieron las medallas de oro reservadas para las referencias mejor valoradas de cada categoría.
Además de estos reconocimientos, el certamen concedió dos menciones especiales: una al Mejor Vino Monastrell y otra al Mejor Vino Ecológico, dos distinciones que reflejan la importancia de estas elaboraciones dentro de la denominación.
Entre los vinos más destacados de la edición figuró también el vino naturalmente dulce Lacrima Christi, de Bodegas BSI, que volvió a convertirse en el vino mejor puntuado del concurso.
Bodegas Luzón lidera el palmarés con cuatro galardones
La gran protagonista de la noche fue Bodegas Luzón, que consiguió un total de cuatro premios y lideró el palmarés de esta edición.
Su referencia Luzón Colección Monastrell Ecológico 2025 concentró buena parte de la atención al obtener tres de los reconocimientos más destacados del certamen. El vino fue distinguido como mejor vino tinto sin madera y recibió además las menciones especiales al Mejor Vino Ecológico y al Mejor Vino Monastrell.
Junto a Bodegas Luzón, también destacaron Bodegas San Dionisio, Bodegas Bleda y Bodegas Alceño, con dos galardones cada una.
Los restantes premios fueron para Bodegas Salzillo, Bodegas Delampa, Bodegas Carchelo y Bodegas BSI, que obtuvieron una distinción cada una.
Un certamen de referencia para los vinos DOP Jumilla
El Certamen de Calidad de los Vinos DOP Jumilla alcanzó este año su trigésimo segunda edición, consolidándose como uno de los concursos vinícolas más antiguos de España.
Reconocido desde sus inicios por el Ministerio de Agricultura, nació con el objetivo de poner en valor la calidad de los vinos embotellados de la denominación en una época en la que predominaba la comercialización de vino a granel.
Actualmente, el concurso reúne de forma habitual a la mayoría de las bodegas adscritas a la denominación y se ha convertido en un escaparate de la evolución y diversidad de los vinos elaborados en este territorio.
La ceremonia de entrega de premios se celebró en los Salones Pío XII de Santa Ana del Monte y contó con la asistencia de representantes institucionales de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Vinos premiados
Mejores vinos Blancos
Alceño Sauvignon Blanc Fermentado en Barrica 2024, Bodegas Alceño
Mainetes Verdejo Ecológico Fermentado en Barrica 2025, Bodegas San Dionisio
Mejores vinos Rosados
Alceño Rosado 2025, Bodegas Alceño
Señorío de Fuente-Álamo Monastrell Rosado ecológico 2025, Bodegas San Dionisio
Mejores vinos Tintos jóvenes
Luzón Colección Monastrell ecológico 2025, Bodegas Luzón
Hacienda Salzillo 2025, Bodegas Salzillo
Mejores vinos Tintos elaborados en contacto con madera hasta 6 meses
Delampa Autor 2024, Bodegas Delampa
Pino Doncel Black 2025, Bodegas Bleda
Mejores vinos Tintos elaborados en contacto con madera durante más de 6 meses
Origen de Luzón Syrah 2024, Bodegas Luzón
Muri Veteres 2022, Bodegas Carchelo
Mejores vinos Dulces
Lacrima Christi, Bodegas BSI
Amatus 2023, Bodegas Bleda
Mención especial mejor vino monastrell
Luzón Colección Monastrell ecológico 2025, Bodegas Luzón
Mención especial mejor vino ecológico
Luzón Colección Monastrell ecológico 2025, Bodegas Luzón
La importancia de la uva Monastrell y del cultivo ecológico
La uva Monastrell ocupa un papel central dentro de la DOP Jumilla y constituye la variedad más representativa del territorio.
Por ello, el certamen mantiene dos reconocimientos específicos destinados a premiar las elaboraciones que mejor reflejan esta identidad: la Mención Especial al Mejor Vino Monastrell y la Mención Especial al Mejor Vino Ecológico.
El protagonismo de Luzón Colección Monastrell Ecológico 2025 en esta edición puso de relieve precisamente la relevancia que tienen tanto la variedad Monastrell como la producción ecológica dentro de la denominación.
Según destaca el propio certamen, el cultivo ecológico es mayoritario en la zona gracias a unas condiciones climáticas caracterizadas por escasas precipitaciones y más de 3.000 horas de sol al año.
La DOP Jumilla, una denominación con siglos de tradición
La Denominación de Origen Protegida Jumilla cuenta con una larga tradición vitivinícola vinculada a un territorio que abarca el municipio murciano de Jumilla y varios municipios del sureste de la provincia de Albacete: Hellín, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo, Ontur, Albatana y Tobarra.
La denominación supera las 20.000 hectáreas de viñedo, en su mayoría de secano y asentadas sobre suelos predominantemente calizos.
Entre sus principales señas de identidad destaca la presencia de viñedo viejo, que representa más del 20 % de la superficie cultivada. La variedad Monastrell concentra el 90 % de estas plantaciones y constituye el emblema de una denominación cuya historia se remonta a hallazgos arqueológicos datados en torno al año 3.000 a.C.
Con más de tres décadas de trayectoria, el Certamen de Calidad continúa siendo el principal escaparate para reconocer la excelencia de los vinos DOP Jumilla, una denominación que mantiene a la Monastrell y al cultivo ecológico como dos de sus grandes referencias.
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