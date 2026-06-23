El Reina Sofía estrena una de las tecnologías de diálisis más avanzadas del mercado

La Unidad de Diálisis del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia ha culminado un proceso de modernización tecnológica tras una inversión cercana a los 3,5 millones de euros que permitirá ofrecer tratamientos más personalizados, seguros y eficientes a los pacientes con enfermedad renal.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visitó este martes el Servicio de Nefrología del centro coincidiendo con la reciente adjudicación del contrato de terapias de sustitución renal. La unidad da cobertura a una población de alrededor de medio millón de habitantes, ya que atiende tanto a pacientes del Reina Sofía como del Hospital General Universitario Morales Meseguer.

La actuación ha supuesto la incorporación de nuevos monitores de diálisis, equipamiento clínico y mobiliario especializado, con el objetivo de disponer de la tecnología más avanzada para adaptar los tratamientos a las necesidades específicas de cada paciente y reforzar la seguridad durante las sesiones.

Según destacó la consejera, esta renovación sitúa al hospital a la vanguardia de la atención nefrológica y supone una apuesta por la innovación, con beneficios tanto asistenciales como medioambientales. En este sentido, los nuevos sistemas permitirán reducir un 20 por ciento el consumo eléctrico y un 25 por ciento el gasto de agua, además de disminuir cerca de un 40 por ciento los residuos sanitarios generados. La medida evitará, según las estimaciones, la emisión de unos 2.200 kilogramos de dióxido de carbono al año.

La Unidad de Diálisis del Reina Sofía se convierte así en el único centro sanitario de la Región que dispone del sistema de diálisis de última generación 6008 CAREsystem de Fresenius Medical Care, considerado uno de los más avanzados actualmente disponibles.

Atención a 1.200 pacientes desde 2009

Desde su apertura en 2009, la sección de hemodiálisis del hospital ha realizado más de 124.000 sesiones y ha atendido a más de 1.200 pacientes crónicos y agudos. Solo durante el último año se llevaron a cabo más de 9.000 tratamientos.

La modernización también incorpora mejoras orientadas a la humanización de la asistencia. Entre ellas destacan nuevos sillones de diálisis con bolsas de aire regulables para mejorar la comodidad de los pacientes, camas clínicas con báscula integrada y sistemas de monitorización que facilitan el trabajo del personal sanitario y reducen la necesidad de movilizar a los enfermos durante los procedimientos.

Noticias relacionadas

Con esta renovación, el hospital busca mejorar tanto la calidad asistencial como la experiencia de los pacientes que dependen de tratamientos complejos y prolongados varias veces por semana.