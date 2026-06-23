La Región se adelanta al reto de los residuos solares con una planta capaz de reciclar más de 420.000 paneles al año

Miles de placas solares que durante años han generado energía limpia pronto terminarán llegando al final de su vida útil. Lo que hasta ahora parecía una cuestión apenas visible para el sector energético se convertirá dentro de muy poco en uno de los grandes desafíos de la transición ecológica. Con la puesta en marcha de una nueva planta especializada en Alhama de Murcia, la empresa Reciclaje Solar, perteneciente al Grupo Gestaner, quiere situar a la Región a la vanguardia de la gestión de residuos fotovoltaicos mediante una instalación pionera capaz de recuperar hasta el 95% de los materiales de cada panel y devolverlos al ciclo productivo.

La compañía presentó este martes el proyecto, que nace con el objetivo de dar respuesta al creciente volumen de módulos fotovoltaicos que comenzarán a alcanzar el final de su vida útil durante los próximos años.

La instalación, que ocupa una superficie de 14.600 metros cuadrados y cuya puesta en marcha está prevista para finales de este año, ha supuesto una inversión cercana a los cinco millones de euros destinada a incorporar tecnología de última generación. Su capacidad anual superará los 420.000 paneles solares, una cifra que permitirá a la compañía posicionarse entre las referencias nacionales en reciclaje avanzado de módulos fotovoltaicos.

La planta será además la primera especializada de estas características en la Región de Murcia. Frente a los sistemas tradicionales, basados principalmente en la compactación y destrucción de los paneles para derivar posteriormente los distintos componentes a gestores externos, la tecnología desarrollada por Reciclaje Solar busca maximizar la recuperación de materiales y obtenerlos con altos niveles de pureza.

José Manuel Franco, CEO de Reciclaje Solar, destacó durante la presentación que el proyecto surge para ofrecer “una solución real a un problema que va a crecer en los próximos años”. Según señaló, la energía solar es una pieza fundamental de la transición energética, pero también resulta imprescindible contar con soluciones especializadas para gestionar adecuadamente los paneles cuando concluyen su ciclo de vida.

Mariano Martínez y José Manuel Franco, fundadores de Gestaner, durante su intervención. / Francisco Peñaranda

La instalación permitirá recuperar principalmente vidrio, silicio, cobre, aluminio y plata. El objetivo es reincorporar estas materias primas a nuevos procesos industriales dentro de un modelo de economía circular. La empresa estima que podrá recuperar entre el 90% y el 95% de los materiales contenidos en cada panel.

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto será la trazabilidad digital completa. Cada módulo que llegue a la planta contará con un seguimiento desde su origen hasta su destino final, garantizando el cumplimiento normativo y la transparencia de todo el proceso.

Además, la compañía calcula que el reciclaje de estos materiales permitirá reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 70% respecto a la producción de materias primas desde cero.

Del reciclaje al reaprovechamiento industrial

Durante la presentación, Antonio Hernández, responsable técnico del proyecto, explicó que la empresa analizó distintas alternativas tecnológicas antes de diseñar la solución definitiva. Entre ellas figuraban procesos de trituración total, trituración secuencial, extracción de vidrio mediante rodillos, sistemas térmicos o tratamientos químicos.

Sin embargo, según detalló, cada una de estas opciones presentaba “limitaciones relacionadas con la eficiencia o con su impacto ambiental”.

La tecnología finalmente elegida se basa en un tratamiento mecánico que comienza con el desmontaje de los paneles, continúa con la trituración de la lámina de silicio y culmina con una separación física de los materiales.

Antonio Hernández, responsable técnico del proyecto. / Francisco Peñaranda

Según Hernández, el proceso alcanza una ratio de consumo energético de aproximadamente un kilovatio hora por panel tratado y permite obtener materiales con una pureza suficientemente elevada para que vuelvan a utilizarse como materias primas industriales.

Uno de los resultados más destacados afecta al vidrio. La planta logra obtenerlo con una pureza del 99%, un nivel que abre nuevas posibilidades de valorización más allá de los usos tradicionales del reciclaje. Reciclaje Solar calcula que podrá producir unas 6.680 toneladas anuales de este material.

El responsable técnico explicó que actualmente el vidrio reciclado suele someterse a procesos que requieren temperaturas de entre 1.200 y 1.600 grados. La elevada pureza conseguida por la nueva instalación permitirá investigar aplicaciones alternativas que eviten esos procesos térmicos y reduzcan aún más la huella ambiental.

Una década de crecimiento

La nueva planta constituye también un nuevo paso en la evolución de Grupo Gestaner, una compañía fundada en 2015 por José Manuel Franco y Mariano Martínez.

Tal y como recordó durante la presentación Salvador Hernández, encargado de conducir el acto, los inicios de la empresa estuvieron ligados a la comercialización energética. En aquella primera etapa llegaron incluso a desarrollar una aplicación para la telemedida de los contadores de sus clientes.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando la compañía decidió concentrar su actividad en la instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. A partir de entonces, y de la mano de EDP, Gestaner inició una etapa de expansión que la ha llevado a convertirse en una firma con presencia en todo el arco mediterráneo, desde Alicante hasta Cataluña.

Entre sus proyectos más destacados figura la instalación fotovoltaica realizada en la sede de DFM Logística, del Grupo Disfrimur, en Sangonera la Seca, considerada la cubierta curva más grande de la Región de Murcia. También destacan actuaciones desarrolladas para empresas como Alifruit, Agrimur o Nueva Cocina Mediterránea.

La evolución de la compañía ha ido acompañada de un importante crecimiento humano. De los dos socios fundadores se ha pasado a un equipo de casi 40 profesionales con una experiencia media superior a los diez años en el sector energético.

Mariano Martínez quiso reconocer precisamente el papel de ese equipo, al que definió como “el motor” de la empresa, y agradeció también el respaldo recibido por parte de entidades y asociaciones como Adimur, Cetem, AJE Murcia, CEEIC, Cetec, Frecom, Adermur, Nueva Cocina Mediterránea o Disfrimur.

Un problema en aumento

La puesta en marcha de la planta coincide con un escenario de fuerte crecimiento de los residuos fotovoltaicos tanto en España como a nivel internacional.

Según recoge la Agencia Internacional de Energías Renovables, en 2030 se habrán generado alrededor de ocho millones de toneladas de residuos procedentes de paneles solares en todo el mundo.

Durante la presentación, la directora de la Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur), Reyes Samper, recordó que España vivió su gran expansión fotovoltaica en 2008 y que muchos de aquellos módulos, cuya vida útil oscila entre 15 y 20 años, ya están empezando a retirarse.

La directora de Adimur, Reyes Samper, participó en la presentación. / Francisco Peñaranda

Las previsiones apuntan a que el país alcanzará un pico de alrededor de 22.000 toneladas de residuos fotovoltaicos en 2028. Además, junto con Alemania, Italia y Francia, España será uno de los territorios europeos que más residuos de este tipo generará durante la próxima década.

A escala global, añadió Samper, la Agencia Internacional de Energía Renovable estima que en 2050 habrá 78 millones de toneladas de paneles fuera de servicio y que el valor de los materiales recuperables podría alcanzar los 15.000 millones de dólares.

Apoyo institucional

Durante el acto, José Manuel Franco agradeció expresamente el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), CaixaBank, Avalam, la UCAM y EDP.

Sobre el consistorio alhameño destacó que el apoyo institucional constituye “una señal clara del respaldo al proyecto por parte de quienes mejor conocen el territorio”. También calificó al INFO como una “pieza clave” para impulsar la innovación empresarial y reconoció “la confianza financiera y estratégica” de CaixaBank, el acompañamiento de Avalam, el “compromiso” de la UCAM con el tejido empresarial y el papel desempeñado por EDP desde los orígenes de Gestaner.

La alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez. / FRANCISCO PENARANDA SAURA

La alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, por su parte, subrayó que el municipio cuenta con una sólida tradición industrial y manifestó la voluntad del Ayuntamiento de facilitar la implantación de iniciativas empresariales de este tipo. En este sentido, defendió la necesidad de seguir avanzando en la colaboración público-privada y en la cooperación entre administraciones para favorecer proyectos innovadores que generen actividad económica y empleo.