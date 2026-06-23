La Región de Murcia denuncia seis meses de retraso en la norma estatal para proteger a los bomberos forestales

La futura regulación estatal sobre prevención de riesgos laborales para los bomberos forestales ha unido a doce comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla en una misma reclamación: que el texto se redacte con consenso y junto a las administraciones responsables de los operativos de extinción. Entre ellas figura la Región de Murcia, que se ha sumado al frente común para pedir al Gobierno que retome el proceso de elaboración del decreto.

La Región de Murcia, junto a Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid y la Comunidad Valenciana, ha respaldado un comunicado conjunto en el que se expresa la preocupación de estas administraciones por el desarrollo del proyecto de real decreto que debe establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral para los bomberos forestales.

Las comunidades consideran que el procedimiento seguido hasta ahora no se ajusta a lo previsto en la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, que establecía la obligación de aprobar una normativa específica de prevención de riesgos laborales en el plazo de un año y hacerlo mediante un proceso acordado con las administraciones competentes.

Según sostienen las autonomías firmantes, el plazo legal ya se ha superado en más de seis meses y el principio de elaboración conjunta contemplado en la ley no se ha materializado. En este sentido, denuncian que la participación de las comunidades se ha limitado a fases de información pública y reuniones informativas sobre borradores previamente redactados por el Ejecutivo.

Además, aseguran que gran parte de las aportaciones realizadas de manera consensuada por las administraciones autonómicas han sido descartadas durante la tramitación del texto.

Las imágenes del grave incendio forestal en Los Garres (Murcia) / L.O.

Las regiones muestran también su inquietud por el contenido técnico del borrador. A su juicio, la propuesta actual no incorpora de forma suficiente la experiencia operativa acumulada por los servicios de extinción de incendios forestales, una circunstancia que podría traducirse en dificultades durante la gestión de emergencias.

Por ello, reclaman una participación más activa del responsable operativo de extinción del Ministerio para la Transición Ecológica y del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), órgano en el que están representadas las comunidades autónomas y que reúne a los responsables de la lucha contra incendios forestales en España.

En el comunicado conjunto, las administraciones advierten además de que algunas de las previsiones incluidas en el borrador podrían afectar a la agilidad en la toma de decisiones durante las intervenciones y generar inseguridad jurídica para los responsables de los operativos y de la prevención de riesgos laborales.

Las comunidades autónomas insisten en que comparten el objetivo de reforzar la seguridad y la salud de los trabajadores, pero defienden que cualquier regulación debe tener en cuenta las características específicas de una actividad considerada un servicio esencial de protección civil. Además, recuerdan que la extinción de incendios forestales tiene como finalidad proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente, lo que exige un marco normativo capaz de adaptarse a situaciones de emergencia.

Por todo ello, las doce comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que reabra el proceso de elaboración del real decreto, garantice una participación efectiva de las administraciones autonómicas y constituya grupos de trabajo conjuntos que permitan alcanzar un texto consensuado.

Noticias relacionadas

El objetivo, señalan, es disponer de una regulación que refuerce la protección laboral de los bomberos forestales sin menoscabar la eficacia de los operativos encargados de hacer frente a los incendios.