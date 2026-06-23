Radio, salud emocional, sostenibilidad y FP: los nuevos programas que llegan a las aulas de la Región

Los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia podrán solicitar hasta el próximo 3 de julio su participación en alguno de los 23 programas educativos convocados por la Consejería de Educación y Formación Profesional para el curso 2026-2027. La oferta incluye iniciativas relacionadas con la salud emocional, la convivencia escolar, la sostenibilidad, el emprendimiento, la orientación académica y profesional, la investigación, la actividad física y la cultura.

La nueva convocatoria incorpora tres programas más que el pasado curso y consolida una iniciativa que el año pasado contó con la participación de 500 centros educativos de la Comunidad Autónoma.

Red de radios escolares

Entre las principales novedades figura la creación de la Red de radios escolares, destinada a coordinar y apoyar a los centros que ya disponen de emisoras de radio o plataformas de podcast, aprovechando los recursos tecnológicos de las aulas EDIT. También se estrena 'Formación pasional. Conecta con tu pasión', dirigido al alumnado de 4º de ESO para acercarle las distintas opciones de Formación Profesional y facilitar una elección académica informada. Asimismo, se incorpora 'Profesiones que construyen nuestra vida', pensado para estudiantes de 5º y 6º de Primaria con el objetivo de mostrarles profesiones con alta empleabilidad y gran repercusión en la vida cotidiana.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que la convocatoria conjunta de todos los programas permite seguir avanzando en la simplificación administrativa de los centros educativos. "Los equipos directivos reducen los trámites burocráticos necesarios para solicitar los programas y pueden planificar con mayor antelación las actuaciones que se desarrollarán a lo largo del próximo curso", señaló.

Marín subrayó además que la publicación de la convocatoria durante el mes de junio facilitará que las actividades puedan comenzar desde el inicio del curso escolar, favoreciendo una mejor organización e integración en la programación de los centros.

Programas consolidados

La oferta mantiene propuestas ya consolidadas como 'Educando en justicia', que cumple veinte años acercando al alumnado los valores del sistema judicial; 'Cantemus', de coros escolares; '4º+Empresa', que permite realizar estancias formativas en empresas; 'Huertos escolares ecológicos'; los programas matemáticos 'Matemáticas en la calle' y 'MatesEnAcción'; o 'LÓVA: La ópera, un vehículo de aprendizaje'.

También continúan iniciativas como 'Alenta', para impulsar el liderazgo pedagógico; 'Aprende a debatir'; 'Conoce el puerto de Cartagena'; 'Empresa familiar en las aulas'; 'Escuelas activas'; 'Salud emocional y éxito académico'; 'Prisma', centrado en pensamiento computacional y robótica; y 'Prometeo', que fomenta la investigación y el emprendimiento entre estudiantes de Bachillerato.

La convocatoria se completa con programas como 'Tejiendo lazos', que promueve actividades intergeneracionales con centros de mayores; 'ESenRED', sobre sostenibilidad; 'GD Patrimonio'; 'Pioneros de la aviación'; y 'Stars', que fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte entre la comunidad educativa.

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Los centros interesados podrán presentar una única solicitud para cada programa a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.