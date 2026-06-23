CONVOCATORIA DE PRIMARIAS
El PSRM acelera su maquinaria electoral y elegirá candidato a la Presidencia en julio en plena ofensiva contra López Miras
Los socialistas iniciar el nuevo curso político con su aspirante a San Esteban ya definido
La Ejecutiva Regional aprueba por unanimidad el calendario de primarias para las autonómicas y los municipios de más de 20.000 habitantes
L.O.
La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE ha aprobado por unanimidad la celebración, el próximo mes de julio, de las primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura socialista en las próximas elecciones autonómicas, así como las candidaturas a las elecciones municipales en los municipios de más de 20.000 habitantes.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE propondrá este sábado al Comité Federal, para su ratificación, el calendario de elección de las candidaturas socialistas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, tal y como ha comunicado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, a sus homólogos en las federaciones socialistas.
Así lo ha anunciado la secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, quien ha explicado que, con esta decisión, el Partido Socialista de la Región de Murcia activa su maquinaria electoral con el objetivo de comenzar el nuevo curso político, en septiembre, con la candidatura a la Presidencia de la Comunidad Autónoma ya definida. De este modo, centrará todos sus esfuerzos en consolidar la alternativa de gobierno que, a su juicio, necesita la Región de Murcia frente al Ejecutivo de Fernando López Miras.
En este sentido, López ha afirmado que las últimas informaciones conocidas demuestran que no hay tiempo que perder y que el Partido Socialista tiene el deber de concentrar todas sus fuerzas en fortalecer esa alternativa, frente a un Gobierno de López Miras que, según ha señalado, ha abandonado los servicios públicos y ha mentido a la ciudadanía en una cuestión tan importante como la salud.
María Jesús López afirma que el partido quiere llegar a septiembre con la candidatura definida frente al Ejecutivo regional del PP
La dirigente socialista ha recordado que la trama de las prótesis constituye el mayor escándalo de la sanidad pública en la Región de Murcia y que, durante todo este tiempo, el Gobierno regional ha sostenido que no se había implantado ninguna prótesis caducada o material no homologado. "Sin embargo, los últimos correos electrónicos e informes que hemos conocido a través de los medios de comunicación demuestran que sí se implantaron, que lo sabían y que lo han ocultado".
"Se ha puesto en riesgo la vida de los pacientes de la Región de Murcia con absoluta impunidad. López Miras no puede seguir escondido. Tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas", ha añadido.
Finalmente, ha recordado que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha exigido al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que pida perdón a la ciudadanía y presente su dimisión.
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