El PSRM acelera su maquinaria electoral y elegirá candidato a la Presidencia en julio en plena ofensiva contra López Miras

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE aprobó ayer por unanimidad la celebración, el próximo mes de julio, de las primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura socialista en las próximas elecciones autonómicas, así como las candidaturas a las elecciones municipales en los municipios de más de 20.000 habitantes.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE propondrá este sábado al Comité Federal, para su ratificación, el calendario de elección de las candidaturas socialistas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, tal y como comunicó la secretaria de Organización, Rebeca Torró, a sus homólogos en las federaciones socialistas en una reunión preparatoria el pasado 17 de junio.

Fuentes del PSOE confirmaron a esta Redacción que se prevé que la presentación de las candidaturas se celebre entre el 2 y el 3 de julio; después, los aspirantes tendrán entre el 4 y 11 del mismo mes para recoger avales. La campaña en sí misma se celebrará entre el 12 y el 18 de julio, celebrándose un día después, el 19, la primera vuelta. En el caso de que ningún aspirante consiguiera el 50% de los votos, habría una segunda votación el 26 julio.

María Jesús López y Rebeca Torró, el pasado 17 de junio en Ferraz. / PSOE

Así lo anunció este martes la secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, quien, a través de un comunicado, explicó que, con esta decisión, el PSRM activa su maquinaria electoral con el objetivo de comenzar el nuevo curso político, en septiembre, con la candidatura a la Presidencia de la Comunidad ya definida. De este modo, centrará todos sus esfuerzos en consolidar la alternativa de gobierno que, a su juicio, necesita la Región frente al Ejecutivo de Fernando López Miras.

En este sentido, López afirmó que las últimas informaciones conocidas demuestran que "no hay tiempo que perder" y que el Partido Socialista tiene el deber de concentrar todas sus fuerzas en fortalecer esa alternativa, frente a un Gobierno de López Miras que, según señaló, "ha abandonado los servicios públicos y ha mentido a la ciudadanía en una cuestión tan importante como la salud".

María Jesús López cree que "no hay tiempo que perder" tras la conocerse la trama de las prótesis

La dirigente socialista recordó que la trama de las prótesis constituye "el mayor escándalo de la sanidad pública en la Región de Murcia" y que, durante todo este tiempo, el Gobierno regional ha sostenido que no se había implantado ninguna prótesis caducada o material no homologado. "Sin embargo, los últimos correos electrónicos e informes que hemos conocido a través de los medios de comunicación demuestran que sí se implantaron, que lo sabían y que lo han ocultado".

"Se ha puesto en riesgo la vida de los pacientes de la Región de Murcia con absoluta impunidad. López Miras no puede seguir escondido. Tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas", añadió.

Finalmente, recordó que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha exigido al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que pida perdón a la ciudadanía y presente su dimisión.