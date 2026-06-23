Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social

La llegada del verano trae una de las fechas más esperadas por los jubilados: el cobro de la paga extra. En los próximos días, millones de pensionistas en toda España (incluidos los de la Región de Murcia) recibirán un ingreso doble en su cuenta bancaria gracias a la paga extraordinaria de verano que, junto a la mensualidad ordinaria de junio, puede suponer en muchos casos más del doble de lo habitual.

Pero ¿cuándo llega exactamente ese dinero? ¿A cuánto asciende? ¿Y qué ocurre si llevas pocos meses cobrando la pensión? Te lo explicamos todo.

¿Cuándo se cobra la paga extra de verano?

La Seguridad Social ordena el pago de las pensiones entre los días 1 y 5 de cada mes a mes vencido, pero los bancos suelen adelantar el abono varios días antes. En la práctica, la mayoría de pensionistas verá reflejado el ingreso entre el 22 y el 26 de junio, dependiendo de la entidad con la que trabajen.

Estos son los días concretos según cada banco:

Bankinter : a partir del 22 de junio

: a partir del 22 de junio CaixaBank : a partir del 24 de junio

: a partir del 24 de junio BBVA, ING, Santander, Abanca y Sabadell: a partir del 25 de junio

¿Cuánto dinero se cobra en la paga extra?

La respuesta es sencilla: el importe de la paga extraordinaria equivale exactamente a una mensualidad ordinaria. Así lo confirma el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz: "Los pensionistas cobran la paga extra en las mensualidades de junio y noviembre y el importe de la misma es igual que una paga ordinaria".

Esto significa que, si una persona recibe 1.200 euros al mes, en junio ingresará 2.400 euros brutos. Y si cobra la pensión máxima (que en 2026 asciende a 3.359,6 euros mensuales), podría ver aparecer en su cuenta más de 6.700 euros de golpe.

Una pareja de jubilados caminan de la mano / Miguel Ángel Gracia

Además, hay que tener en cuenta que las pensiones subieron un 2,7% a principios de 2026, lo que se traduce en 572 euros de media más al año para los jubilados. Esta revalorización también se nota en la paga extra, que será mayor que la del año pasado. Según los últimos datos de la Seguridad Social de mayo, la pensión media de jubilación del Régimen General se sitúa en 1.731,7 euros mensuales, mientras que la pensión media del sistema es de 1.370,7 euros.

¿Y si llevas pocos meses de pensión? La regla de los sextos

Aquí viene la parte que muchos jubilados recientes desconocen. No todos cobran la paga extra completa. Alfonso Muñoz lo aclara: cuando no se ha generado todo el periodo, la paga extra se calcula "a razón de una sexta parte por cada mes que hayas estado de alta como pensionista".

La paga de verano cubre el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo. Basta con haber cobrado un solo día dentro de un mes para que ese mes cuente como una sexta parte completa.

Un ejemplo concreto: si a un pensionista se le reconoce una prestación de 1.200 euros el 25 de abril, en junio solo habrá estado de alta en abril y mayo (dos meses dentro del periodo de devengo). Eso equivale a dos sextas partes de la paga completa: 400 euros. Así, ese mes cobraría 1.200 euros de pensión ordinaria más 400 euros de extra, un total de 1.600 euros.

¿Dos pagas o doce? Depende del tipo de pensión

Conviene revisar qué tipo de pensión se tiene reconocida antes de alarmarse por no ver una paga extra diferenciada. La regla de las 14 pagas anuales (doce mensualidades más dos extraordinarias en junio y noviembre) se aplica a las pensiones contributivas habituales: jubilación, viudedad, incapacidad permanente por enfermedad común o accidente no laboral, orfandad y pensiones en favor de familiares.

Sin embargo, las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional funcionan diferente: sus pagas extraordinarias están prorrateadas y repartidas en las doce mensualidades. No significa que se cobre menos al año, sino que el importe llega en pagos mensuales más elevados, sin una cantidad diferenciada en junio.

En caso de duda, siempre se puede consultar el expediente directamente en la Seguridad Social o pedir cita para confirmar si corresponde paga completa, proporcional o prorrateada.