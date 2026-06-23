Padres murcianos llevan el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo

Cansados de no lograr soluciones, un grupo de padres de alumnos de la Región de Murcia ha llevado este martes el problema del calor en las aulas de los centros educativos al Defensor del Pueblo. Con el escrito registrado, al que ha tenido acceso La Opinión, las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura solicitan la intervención inmediata de este órgano "ante la situación que llevan años padeciendo los alumnos, profesorado y personal del centro educativo debido a la ausencia total de sistemas de climatización en las aulas".

El paso dado por las familias llega en el momento en el que se le pone fin al curso escolar, tras semanas en las que se han tenido que suspender clases debido a las altas temperaturas alcanzadas en el interior de las aulas, pero lo hacen conscientes de que el problema sigue existiendo y tendrán que lidiar con él a la vuelta de las vacaciones de verano, el próximo mes de septiembre.

De esta forma, el AMPA del IES Cañada de las Eras se adelanta a la medida que secundará en próximos días la FAPA Juan González y distintos sindicatos educativos, quienes forman parte del 'grupo de calor' y quienes a primeros de junio anunciaron que acudirán a la Inspección de Trabajo y al Defensor del Pueblo para interponer la correspondiente denuncia por la situación a la que se expone al alumnado y a los profesionales. En ella adjuntarán las mediciones que se han realizado en una veintena de centros de la comunidad dentro del 'Mapa de escuelas de calor' y en los que se han llegado a rozar los 34 grados.

En la solicitud de intervención presentada por los padres de Molina de Segura ante el Defensor del Pueblo este martes se recuerda que vienen solicitando reiteradamente a la Consejería de Educación y Formación Profesional la instalación de sistemas adecuados de climatización en el instituto, ya que actualmente solo tres aulas disponen de aire acondicionado, pagado por el AMPA, "sin una solución efectiva que permita mantener unas condiciones térmicas adecuadas para desarrollar la actividad educativa".

Añaden que "a pesar de las numerosas peticiones realizadas durante años, no hemos recibido una respuesta efectiva por parte de la Consejería, ni se ha adoptado una solución que garantice unas condiciones dignas en el centro".

El AMPA adjunta en su escrito las mediciones de temperaturas del mes de junio, así como la documentación que acredita las gestiones realizadas ante la Consejería de Educación y de la propia asociación de alumnos del centro educativo, solicitando al Defensor del Pueblo que "vele por el derecho del alumnado a recibir una educación en unas condiciones adecuadas, seguras y dignas, y que impulse las medidas necesarias para solucionar un problema que se viene prolongando durante demasiado tiempo".

Hay que recordar que fue precisamente en el IES Cañada de las Eras donde un docente sufrió un golpe de calor en los primeros días de junio, lo que llevó a los padres de los alumnos a remitir un escrito a la Consejería exigiendo que se tomaran medidas "urgentes".