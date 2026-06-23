Nueve de cada diez golpes de calor en el trabajo fueron "leves" durante los últimos tres años en la Región de Murcia

Nueve de cada diez accidentes laborales provocados por las altas temperaturas en los últimos tres años en la Región fueron de carácter leve: entre los años 2023 y 2025 se han producido un total de 32 episodios relacionados con el exceso de temperatura, de los que 29 tuvieron "consecuencias leves", según los datos del Ministerio de Trabajo.

Así lo aseguró este martes el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante la presentación de la campaña anual de prevención del golpe de calor del Gobierno regional, que hace hincapié en la sensibilización, la formación y la prevención "para que podamos seguir reduciendo el número y las consecuencias de los episodios relacionados con el calor".

La campaña, puesta en marcha a través de la Dirección General de Trabajo y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), incluye la distribución de materiales gráficos y audiovisuales tanto entre los empresarios como entre los propios trabajadores y se centra fundamentalmente en aquellas profesiones que se desarrollan al aire libre. Los sectores que concentran el mayor número de estos siniestros, de hecho, son aquellos sectores con mayor exposición a esas condiciones como son los de la agricultura, la construcción y la industria.

Durante la presentación de la campaña, en las instalaciones de la empresa agrícola Agromark, el titular de Empresa insistió en la importancia de actuar "de manera coordinada y de anticiparse para seguir avanzando en la protección, especialmente en los meses del verano y especialmente este año que, según los expertos, tendremos un verano aún más caluroso en la Región de Murcia".

Los accidentes laborales por altas temperaturas sumaron 32 casos entre 2023 y 2025

Para ello, se han empezado ya a distribuir materiales divulgativos en papel y en formato audiovisual (videos para redes sociales, cuñas de radio o folletos) tanto entre las organizaciones agrarias como empresariales y sindicales con el objetivo de que lleguen a trabajadores y empresarios.

Marín subrayó que la prevención de los accidentes laborales derivados de las altas temperaturas "debe ser una labor coordinada, un objetivo compartido en el que todos, administraciones, trabajadores, empresarios y organizaciones, trabajemos juntos, seamos conscientes de su importancia y gravedad y mostremos nuestro mayor compromiso".

Los materiales, que se presentan en varios idiomas, se centran tanto en las principales medidas a adoptar para prevenir los golpes de calor como en los síntomas más habituales que puede presentar un trabajador afectado por las altas temperaturas y los cuidados y primeros auxilios que se deben aplicar.

El consejero Luis Alberto Marín presentó la campaña durante una visita a la empresa Agromark. / CARM

Agua fresca, pausas cortas y ropa ancha

Así, por ejemplo, entre las medidas recomendadas figuran la adaptación de los horarios laborales para evitar las horas de mayor insolación, realizar pausas cortas, beber con frecuencia y en pequeñas cantidades o llevar ropa suelta y de tejidos claros, como "ropa ancha, cómoda, transpirable y de colores claros" que permitan la transpiración. "Hay que prevenir cualquier episodio de golpe de calor, y esto se puede hacer adoptando unas medidas muy elementales que tienen que ver con el sentido común".

En cuanto a los síntomas que puede presentar una persona afectada por estrés térmico se encuentra la aceleración de la frecuencia cardíaca, la elevación de la temperatura corporal, fatiga intensa y náuseas o desorientación y confusión.

"Es importante que todas las personas que estén expuestas a altas temperaturas mientras trabajan sepan reconocer los síntomas para actuar con la mayor rapidez y que sepan también cuáles son los primeros cuidados que se deben aplicar", subrayó.

Aceleración de la frecuencia cardíaca, fatiga intensa, náuseas o desorientación, entre los síntomas

De hecho, en la reunión anual en materia Seguridad y Salud en el Trabajo convocada por la Fiscalía este lunes y la que asistieron representantes de la Inspección de Trabajo, del Instituto Seguridad y Salud Laboral, Comunidad, sindicatos, patronal, así como de la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil se puso el foco precisamente en tratar de "coordinar" las distintas actuaciones para evitar más episodios relacionados con el golpe de calor entre los trabajadores.

Tanto CCOO como UGT recordaron que los trabajadores murcianos están especialmente expuestos a este fenómeno y advirtieron de que el cambio climático está intensificando los episodios de calor extremo y exigieron que se adopten medidas preventivas específicas para los sectores más vulnerables, especialmente el sector agroalimentario y colectivos como los bomberos forestales.

Seminario formativo para el estrés térmico

La campaña incluye la publicación de una alerta en la página web del Instituto de Seguridad y Salud Laboral recordando todos estos contenidos y con enlaces a otros contenidos asociados como monografías técnicas o fichas divulgativas y cartelería.

Además, se ha realizado un seminario formativo dirigido a los profesionales de prevención de riesgos laborales en el que se explicó la manera de realizar evaluaciones del riesgo de estrés térmico adecuadas, así como la planificación de medidas preventivas para proteger la salud de los trabajadores.

Esta información se incluye también en el marco del programa de asesoramiento a empresas que llevan a cabo los inspectores del ISSL, especialmente en los sectores de la construcción y la agricultura. La campaña incluye también visitas conjuntas con la Inspección de Trabajo para comprobar las medidas preventivas. Estas visitas se realizarán sobre todo en empresas de los sectores industrial y servicios que en sus procesos productivos cuenten con puestos de trabajo en los que exista especial riesgo de exposición al calor en interiores, como fundiciones, lavanderías, cocinas o conserveras.