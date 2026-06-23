Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior

Ahora que llegan las vacaciones de verano, seguro que son muchos los conductores que se trasladan a otra ciudad ya sea de visita o a pasar ahí el verano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las normas de tráfico pueden cambiar, sobre todo en grandes urbes, con nuevas señales o vías que no están en otras localidades y que pueden resultar desconocidas para el conductor.

Desde hace unos días se ha vuelto viral una señal de fondo azul con un rombo blanco en el centro. Significa la presencia de un carril VAO y la sanción prevista por ocuparlo con solo un conductor es de 200 euros, una multa que puede imponerse a quienes acceden sin tener el número mínimo de ocupantes o sin estar incluidos entre los vehículos autorizados.

Los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO) se sitúan en distintos corredores estratégicos del país. En concreto, se hallan en la Comunidad de Madrid, en tramos de las autovías A-6 y A-2 (que entrará en funcionamiento a lo largo del año); en la provincia de Granada, en la carretera GR-3211 entre Granada y La Zubia; en la provincia de Sevilla, tanto en el Puente de la Señorita entre Sevilla y Camas como en la carretera A-8057 entre Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache.

Y es que cada vez se insiste más desde las administraciones de la necesidad de utilizar el coche compartido. El Gobierno asegura que busca priorizar la alta ocupación de los vehículos y promover, "de forma voluntaria", que las personas compartan coche para "reducir el número de vehículos privados en el espacio público, además de la reducción de las emisiones contaminantes.

Así lo indica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al PP, que ha planteado cómo valora el Gobierno que el director general de Tráfico, Pere Navarro, haya puesto el foco en "la eficiencia de los desplazamientos y las oportunidades que ofrece el coche compartido.

En la respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno sostiene que las declaraciones del director general de Tráfico "se enmarcan en una reflexión sobre movilidad en la que destaca el papel que puede desempeñar el coche compartido como una de las nuevas formas de desplazamiento".

"Y esta reflexión se hace en el marco de que se ha observado que el 85% de los vehículos circulan con un solo ocupante. Por ello, se busca priorizar la alta ocupación y promover, de forma voluntaria, que la gente comparta vehículo para reducir el número de vehículos privados en el espacio público, además de la reducción de las emisiones contaminantes", apunta.

Según argumenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "los expertos y manuales de movilidad urbana trasladan la necesidad de fomentar el uso del transporte público y/o compartido para reducir el tráfico motorizado y el impacto del tráfico sobre el medioambiente, la seguridad vial y la ocupación del espacio".

Asimismo, asegura que el Ministerio del Interior trabaja "de forma continua en posibles nuevas medidas para mejorar la seguridad vial, y en su implementación se tienen en cuenta la experiencia internacional, las evidencias basadas en el intercambio de buenas prácticas y las recomendaciones de organismos internacionales".

El precio de la gasolina podría dispararse 29 céntimos

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha pedido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que mantenga al menos hasta después del verano las rebajas fiscales sobre los combustibles aprobadas tras el conflicto en Oriente Próximo. Si estas medidas caducan el 30 de junio sin prórroga, el litro de gasolina subirá 29 céntimos y el del diésel se encarecerá 22 céntimos de golpe. La patronal apela "a la sensatez y responsabilidad tanto del Ejecutivo como de los grupos parlamentarios para prorrogar y convalidar las medidas", recordando que desde su entrada en vigor la gasolina se ha abaratado un 15,7% y el gasóleo un 17,3%.

El encarecimiento del combustible podría tentar a algunos conductores a marcharse sin pagar, pero las consecuencias legales son serias. Según los expertos del RACE, si la cantidad adeudada no supera los 400 euros se considera un delito leve de estafa, mientras que por encima de esa cifra el delito es grave, tal y como recoge el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplica también si el conductor se va por despiste sin darse cuenta de que no ha pagado. En el caso leve, la sanción incluye una multa diaria de unos 10 euros durante uno a tres meses, más los costes procesales y la deuda con la gasolinera, lo que puede suponer entre 300 y 900 euros en total.