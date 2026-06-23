Momentos de tensión en Alcantarilla por un incendio junto al colegio Samaniego y varias viviendas

Un incendio de vegetación declarado este martes en Alcantarilla ha movilizado a efectivos del Plan Infomur por su proximidad a viviendas y al colegio Samaniego.

El fuego se originó en unos terrenos próximos al casco urbano, entre las vías del tren y la carretera N-340A, en la entrada al municipio desde Murcia. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió una treintena de llamadas desde las 13.07 horas alertando de las llamas.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que solicitaron el apoyo de medios aéreos. También se movilizó un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con técnico de extinción y brigada forestal helitransportada, además de Protección Civil de Alcantarilla y una brigada forestal terrestre.

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La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió contener el avance del fuego. A las 14.28 horas, el mando de los bomberos declaró controlado el incendio, aunque los efectivos continuaron en la zona para asegurar el perímetro y evitar posibles rebrotes.