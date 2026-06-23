Casi medio millar de corredores protagonizan el "rotundo éxito" de la I Carrera Familiar Ingenio 5K ‘El Campo en Marcha’
“Nos encontramos ante el nacimiento de una marcha que promete convertirse en una cita anual de referencia y que tiene el firme objetivo de celebrar el territorio, sus raíces y el incalculable legado agrícola del Campo de Cartagena”, afirma Adolfo García, presidente de la Fundación Ingenio
Casi 500 corredores, entre adultos y niños, han protagonizado la I Carrera Familiar Ingenio 5K ‘El Campo en Marcha’, una iniciativa de carácter deportivo y familiar, impulsada por la Fundación Ingenio —organización civil compuesta por 10.000 agricultores, cooperativas, empresas hortofrutícolas, comunidades de regantes y Sociedades Agrarias de Transformación (SATs) del Campo de Cartagena—. El evento ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, New Animal Sport, eAgronom, Flexa Networks, Caja Rural Central, Freshvana, Caliche, Interempleo, Semilleros El Mirador, Jimbee, Gregal y Fruveg.
Durante la inauguración de esta primera edición, en la que han participado Adolfo García, presidente de la Fundación Ingenio, José Antonio Martínez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y Juan Gatón, representante de New Animal Sport —organizadora del evento—, García ha afirmado que “nos encontramos ante el nacimiento de una marcha que promete convertirse en una cita anual de referencia y que tiene el firme objetivo de celebrar el territorio, sus raíces y el incalculable legado agrícola del Campo de Cartagena”.
Asimismo, García ha agradecido la participación a los centenares de corredores, “claves para el rotundo éxito cosechado en esta primera edición”, las aportaciones de los distintos patrocinadores, así como la “magnífica disposición” del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y de su alcalde, José María Pérez, a la hora de organizar el evento.
Tras la participación de los más pequeños, la prueba de 5K ha tenido como ganador en categoría masculina a José Vicente González Arteaga —con un tiempo oficial de 16 minutos y 15 segundos—, como segundo clasificado a José Moreno González —con un tiempo de 16:22— y como tercer clasificado a Francisco Alarcon Albaladejo —con un tiempo de 16:25—. En categoría femenina, las tres primeras clasificadas fueron Mª Victoria Almagro Pérez —con un tiempo de 18 minutos y 46 segundos—, Lourdes Ruiz Zapata —con un tiempo de 19 minutos y 4 segundos— y Satu Uuttu —con un tiempo de 19 minutos y 11 segundos—. El evento ha terminado con una barbacoa, con la música de un DJ y con hinchables para los más pequeños.
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