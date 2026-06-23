Jóvenes de la Región podrán hacer el Camino de Santiago este verano por 310 euros

La Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias ha incluido por primera vez el Camino de Santiago entre las actividades de ocio educativo, saludable, seguro y accesible dirigidas a jóvenes para este verano.

El proyecto, denominado ‘Camina, descubre y vive el Camino de Santiago con la Región de Murcia 2026’, propone una experiencia de convivencia, aventura, desarrollo personal y ocio saludable a través de la realización del Camino Francés, desde Sarria hasta Santiago de Compostela.

La actividad se desarrollará del 20 al 26 de julio e incluye desplazamiento, monitores de apoyo, comidas y alojamientos. La Comunidad financiará el 50% del coste, por lo que los participantes deberán abonar 310 euros.

El programa cuenta con 50 plazas, que ya pueden solicitarse a través de la página web de la Dirección General de Juventud, mundojoven.org.

Entrega de premios de la Cátedra de Asuntos Europeos y la ‘Visita a las instituciones de la Unión Europea’. / L.O.

Fin de curso de corresponsales juveniles

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, presentó esta nueva iniciativa durante la reunión final de curso de los corresponsales juveniles.

En el encuentro participaron los 128 estudiantes que actúan como enlace informativo con los alumnos de 62 centros educativos de 29 municipios de la Región, que reúnen a más de 33.800 jóvenes.

El programa de corresponsales juveniles tiene como objetivo crear puntos de información juvenil en municipios de menos de 100.000 habitantes. En ellos, los propios estudiantes gestionan y difunden información procedente de la Administración regional, local y de los centros educativos.

Estos corresponsales informan sobre servicios, convocatorias, trámites, normativa, estudios, actividades extraescolares, formación, cultura, deporte, ocio y otros recursos sociales, económicos y culturales disponibles para la juventud en la Comunidad.

Efecto multiplicador

Ortuño agradeció la labor de estos jóvenes, "cuya labor produce un efecto multiplicador de la información y, lejos de ser mensajero, actúan como transmisores de la información en un doble sentido, puesto que recogen las inquietudes y preferencias de los jóvenes del ámbito en el que se mueve e intentan proporcionarles la información puntual sobre esos temas".

El consejero destacó también su esfuerzo "desinteresado y voluntario, que permite difundir la información de joven a joven y recoger las demandas informativas de sus compañeros para trasladarlas a los responsables del programa".

Premios de la Cátedra de Asuntos Europeos

La Comunidad y la Universidad de Murcia también han entregado este martes los premios de la Cátedra de Asuntos Europeos, que reconocen los mejores trabajos sobre Derecho y políticas de la Unión Europea, así como la primera edición de los galardones ‘Visita a las instituciones de la Unión Europea’.

En la modalidad de trabajo fin de máster, el premio ha sido para Sandra Moreno Martínez, alumna del Máster en Auditoría de Cuentas, por un estudio sobre la evolución y verificación de los Estados de Información No Financiera en empresas bajo supervisión de la CNMV.

El galardón al mejor trabajo fin de grado ha recaído en Juan Andrés Vivancos Rodríguez, estudiante del Grado en Derecho, por una investigación sobre los reglamentos de coordinación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea y su relación con el Derecho Internacional Privado.

Visita a Luxemburgo

La primera edición de los premios ‘Visita a las instituciones de la Unión Europea’ ha reconocido a Miguel Moreno Martínez, Aarón Azorín Mercader, Paula Murcia Andreu, Ana Sánchez Sánchez, Verónica Fraile Mundo y Carolina Infante García.

Los estudiantes fueron seleccionados por criterios de excelencia académica, participación en actividades europeas y competencias lingüísticas. Como parte del premio, visitaron las sedes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Fiscalía Europea en Luxemburgo, donde pudieron conocer de cerca el funcionamiento de la justicia comunitaria.

Europa desde las aulas

El acto contó con la presencia del consejero Marcos Ortuño, y del rector de la UMU, Samuel Baixauli, entre otros representantes institucionales y académicos.

"Europa no se construye solo desde Bruselas o Luxemburgo, sino también desde las aulas de nuestra universidad y desde el dinamismo de nuestra Región", señaló Ortuño.

El consejero añadió que "los trabajos que hoy reconocemos abordan cuestiones prácticas de plena actualidad y demuestran que en la Región de Murcia tenemos jóvenes con una mirada abierta a Europa".

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Ortuño también reivindicó el papel de las regiones en la gobernanza europea y afirmó que "las regiones desempeñamos un papel clave en la construcción europea, ya que somos quienes mejor podemos trasladar el impacto real de las políticas de la UE a la sociedad".