Hacienda vigila el efectivo: la cantidad que puede activar el aviso del banco al sacar o ingresar dinero

El efectivo sigue siendo el rey para muchos españoles a la hora de hacer sus compras del día a día, pagar al fontanero o saldar una deuda con un amigo. Sin embargo, lo que pocos saben es que cada vez que meten la mano en el cajero para sacar o ingresar billetes, pueden estar activando las alarmas de la Agencia Tributaria sin saberlo.

Y no hace falta mover grandes fortunas para que Hacienda empiece a hacer preguntas.

El dinero en efectivo, en el punto de mira

El auge de los pagos con tarjeta, Bizum y transferencias ha disparado las sospechas sobre quienes siguen prefiriendo el efectivo. La razón es sencilla: el dinero en metálico no deja rastro, y eso es precisamente lo que más incomoda a las autoridades fiscales.

Por eso, la Agencia Tributaria tiene plena capacidad legal para solicitar información a los bancos cuando detecta movimientos que considera llamativos. No existe un límite legal para sacar o ingresar dinero en efectivo, pero eso no significa que todo valga sin consecuencias.

Tal y como recoge el Banco de España en su portal de Cliente Bancario: "El dinero en efectivo puede ser usado sin limitaciones en las relaciones con nuestro banco, pero debemos tener en cuenta distintas cuestiones".

La primera cifra que debes conocer: 1.000 euros

Aquí es donde empieza el control real. A partir de los 1.000 euros en efectivo, tu banco está obligado a pedirte que te identifiques. Sin excepciones. Así lo establece el propio Banco de España: "Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros".

Esto no significa que no puedas operar con esa cantidad o con más. Puedes hacerlo perfectamente, pero tendrás que mostrar tu documentación. El objetivo no es limitar el uso del efectivo, sino prevenir el blanqueo de capitales.

Una mujer saca dinero de un cajero en Murcia. / Israel Sánchez

El umbral clave: 3.000 euros y la declaración obligatoria

Si pensabas que identificarte era lo peor que podía pasarte, hay una segunda barrera que muchos desconocen y que tiene consecuencias más serias.

A partir de los 3.000 euros, la cosa cambia radicalmente. La Orden Ministerial EHA/98/2010, publicada en el BOE, obliga a las entidades bancarias a incluir esa operación en una declaración informativa que llega directamente a manos de la Agencia Tributaria. Y no hay margen de maniobra: la norma afecta a "las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de cualquier documento, que se realicen en moneda metálica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000 euros, cualquiera que sea el medio físico o electrónico utilizado".

En esa declaración, el banco debe incluir tu nombre completo, tu NIF, la fecha de la operación, si es un ingreso o una retirada y el importe exacto. Todo eso aterriza en las bases de datos de Hacienda de forma automática.

Los billetes de 500 euros, señal de alerta inmediata

Hay un detalle que poca gente tiene en cuenta y que puede complicar aún más la situación: los billetes de 500 euros. Aunque son completamente legales, su uso es considerado un indicativo de riesgo por las entidades bancarias, lo que dispara el análisis interno y el reporte automático a Hacienda. Si los utilizas en tus operaciones en efectivo, puedes contar con que tu movimiento será examinado con lupa.

Las grandes cantidades, otro nivel de control

Para quienes manejan cantidades más elevadas, las obligaciones se multiplican. Trasladar 100.000 euros o más dentro del territorio español exige una declaración previa. Y si el dinero cruza fronteras, el umbral baja considerablemente: a partir de 10.000 euros hay obligación de declararlo en las entradas y salidas de países de la Unión Europea.

En definitiva, el mensaje es claro: operar con efectivo es completamente legal, pero hacerlo por encima de ciertas cantidades activa un sistema de vigilancia que trabaja en silencio y que tiene a Hacienda como destinatario final. Así que ya sabes, la próxima vez que vayas al cajero, ten en cuenta que no siempre eres el único que está mirando la pantalla.