El Gobierno regional abona más de 80 millones de euros en ayudas de la PAC para reforzar la renta del sector agrario

La llegada de los pagos de la Política Agraria Común vuelve a convertirse en un respaldo decisivo para miles de explotaciones agrícolas y ganaderas de la Región de Murcia, sobre todo ahora, en un tiempo complejo, marcado por la incertidumbre de los mercados, el incremento de costes o el debate sobre el futuro de la financiación europea al campo. La inyección millonaria llegar para reforzar la capacidad del sector para afrontar los próximos meses con mayor estabilidad.

El Gobierno regional ha concluido la tramitación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la Solicitud Única de la campaña 2025, con un desembolso de más de 80 millones de euros destinado a agricultores y ganaderos de la Región de Murcia. La cuantía supone algo más de un millón de euros adicionales respecto al ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 1,4 % sobre los pagos realizados en 2024.

Más de 9.000 agricultores y ganaderos se han beneficiado de estas ayudas, financiadas a través de fondos FEAGA, íntegramente aportados por la Unión Europea, y FEADER, cofinanciados por la UE, la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, hizo un balance "muy positivo" de la campaña y destacó que se han movilizado más de 80 millones de euros “para garantizar la estabilidad del sector agrario y apoyar a miles de familias que dependen de él”. Según explicó, el objetivo ha sido reforzar la renta de los profesionales del campo y asegurar la continuidad de unas explotaciones que desempeñan un papel clave en la economía regional.

Buendía subrayó además el esfuerzo realizado para agilizar la gestión administrativa y acelerar el abono de las ayudas. "Nuestra prioridad ha sido que estas ayudas lleguen de forma ágil, aportando liquidez en un momento clave para agricultores y ganaderos", afirmó.

Las subvenciones tienen como finalidad garantizar la renta de los productores, mejorar la competitividad de las explotaciones y favorecer prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. También contribuyen a mantener la actividad económica en las zonas rurales, apoyar territorios con limitaciones naturales y preservar ecosistemas y especies vinculadas al medio agrario.

Del total abonado, 52 millones de euros corresponden a ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Dentro de este apartado destacan los 37,6 millones destinados a ayudas directas por superficie para agricultores, otros 3,2 millones en ayudas asociadas a producciones agrícolas y más de 11 millones dirigidos al sector ganadero. Estas líneas han beneficiado a 9.044 agricultores y a 557 ganaderos.

Desarrollo rural y temor a los recortes europeos

Por su parte, las ayudas de desarrollo rural, financiadas a través del FEADER, alcanzan los 28,2 millones de euros y han llegado a 5.759 agricultores y ganaderos. Estas subvenciones compensan la aplicación de prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, entre ellas la agricultura ecológica, el mantenimiento de viñedo viejo, el apoyo a explotaciones situadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales y el fomento de razas autóctonas.

En este ámbito, el Gobierno regional recuerda que reforzó con nueve millones de euros la convocatoria destinada a la agricultura ecológica, una de las principales líneas incluidas en las ayudas agroambientales.

El incremento registrado en la campaña 2025 se explica principalmente por el refuerzo de las ayudas directas a la producción y a la renta. En concreto, los pagos vinculados a la agricultura aumentaron en casi 900.000 euros respecto al año anterior, mientras que los destinados a la ganadería crecieron en cerca de 570.000 euros.

Junto al balance económico, Buendía mostró su preocupación por la posibilidad de que se produzcan recortes en el presupuesto comunitario de la PAC. A su juicio, esa propuesta supondría un perjuicio para la inversión necesaria en política agraria y en los programas de desarrollo rural.

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"Estas ayudas no solo sostienen la actividad económica, sino que impulsan un modelo agrario más sostenible, respetuoso con el medio ambiente y clave para el futuro de nuestras zonas rurales", señaló el consejero. Asimismo, reconoció que en el debate europeo sobre el futuro de la PAC "se están dando pasos, pero siguen siendo insuficientes para el futuro de nuestros agricultores y ganaderos", y aseguró que el Gobierno regional mantendrá una posición firme junto a los países que reclaman proteger la financiación destinada al campo europeo.