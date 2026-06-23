La Fiscalía duplica los expedientes por accidentes laborales con lesiones en la Región de Murcia en solo un año

Un golpe en la cabeza, un corte en la mano, una caída que provoca un esguince o una quemadura leve... A priori, aunque muchas lesiones laborales puedan parecer de escasa gravedad en un primer momento, todas deben requerir de una actuación rápida y adecuada para proteger la salud del trabajador, evitar complicaciones y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Y cada vez tanto empresas, como trabajadores, personal médico y órganos judiciales están más concienciados de la importancia de que estos hechos queden fehacientemente registrados como un accidente laboral, de cara a investigar posteriormente si han existido posibles incumplimientos de las medidas de prevención. Esta toma de conciencia al alza ha desembocado en que la notificación de este tipo de siniestros en el trabajo se haya duplicado en tan solo en un año en la Región de Murcia, donde se constata un aumento de un 132% entre 2024 y 2025 en los procedimientos judiciales relacionados con este tipo de lesiones.

Así lo expuso este lunes el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, antes de la reunión de trabajo anual en materia Seguridad y Salud en el Trabajo a la que asistieron representantes de la Inspección de Trabajo, del Instituto Seguridad y Salud Laboral, Comunidad, sindicatos, patronal, así como de la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil. El encuentro buscaba seguir incrementando la coordinación entre todos los actores implicados para aminorar las tasas de infracciones tanto administrativas como penales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en aquellos accidentes laborales que acaban con el peor de los desenlaces: la muerte de un trabajador, así como con lesiones graves.

El aumento responde al mayor rigor en la investigación, aunque la mayoría de expedientes por heridas leves acaban archivándose

Díaz Manzanera añadió que este crecimiento anual en accidentes laborales con lesiones no responde necesariamente a un aumento real de la siniestralidad, sino a un mayor rigor en el registro de los casos por parte de los órganos judiciales y de la propia Fiscalía. No obstante, indicó que muchos de estos expedientes corresponden a daños leves que finalmente fueron archivados provisionalmente. También aclaró que estos hechos afectan de forma general a todos los sectores, con especial prominencia en los de industria, agricultura o servicios.

Respecto a los procedimientos judiciales relacionados con accidentes laborales mortales, señaló que en 2025 se incoaron nueve asuntos, frente a los ocho registrados en 2024. En cuanto a la actividad de la Fiscalía, señaló que los escritos de acusación aumentaron de 20 a 25 durante el último año, además de destacar el incremento de sentencias obtenidas: 13 en 2025 frente a las 9 del año anterior. De ellas, nueve fueron condenatorias y cuatro absolutorias.

Más concienciación, pero sin mejores resultados

El fiscal superior defendió la necesidad de seguir fortaleciendo la cultura de la prevención en el ámbito laboral y empresarial ante unas tasas en las que no se está viendo reflejado esa mayor sensibilización: "Estoy convencido de que los empresarios hacen un gran esfuerzo y exactamente igual se le pide a los sindicatos para que los trabajadores cumplan con esa con esas directrices en cuanto a la necesidad de llevar medidas de seguridad suficientes en el trabajo. Al final los los resultados no se ven reflejados realmente en en una bajada en los accidentes", advirtió.

Díaz Manzanera quiso recordar además la firma, en octubre de 2025, de un convenio de colaboración entre la Fiscalía y la Comunidad para formar a fiscales para mejorar la investigación de delitos contra la seguridad y salud laboral con el fin de optimizar la respuesta penal ante infracciones graves en materia laboral: "Este acuerdo está funcionando satisfactoriamente gracias a la celebración de reuniones periódicas que permiten mejorar la coordinación en la persecución de estas infracciones", defendió.

La Comunidad destaca que el índice de incidencia bajó un 4,1% entre enero y abril de este año

Por su parte, el director general de Trabajo de la Comunidad, Juan Marín Pérez, informó de que la siniestralidad laboral disminuyeron un 4,1% en términos de índice de incidencia (que mide el número de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social), según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo correspondientes al periodo enero-abril.

Además, señaló que las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron un 3% durante los cuatro primeros meses de este año a la vez que el índice de incidencia descendía en todos los sectores económicos. Sí que puso como ejemplo el sector de la construcción, donde el índice de incidencia descendió cerca de un 4%, y el sector agrícola, donde la reducción se aproximaba al 9% durante este mismo periodo.

Teresa Fuentes (CCOO), Juan Marín (Trabajo) y Paqui Sánchez (UGT), este lunes. / Francisco Peñaranda

16 fallecidos en lo que va de año

La secretaria general de Comisiones Obreras, Teresa Fuentes, recordó que durante el año pasado se registraron 37 accidentes laborales mortales en la Región de Murcia mientras que, en lo que va de año, ya se contabilizan 16 fallecimientos, afirmando que cada vez que un trabajador enferma o pierde la vida como consecuencia de su trabajo debe considerarse una prioridad absoluta para todas las instituciones implicadas. "Ninguna persona debería enfermar ni mucho menos fallecer mientras desempeña su actividad laboral", expresó.

Asimismo Paqui Sánchez, secretaria general de UGT, afirmó en el mismo sentido que mientras continúe produciéndose una sola víctima mortal en el trabajo, los esfuerzos realizados seguirán siendo insuficientes, añadiendo de que el aumento de las muertes laborales debe interpretarse como una señal de que todavía queda "mucho trabajo por hacer". Sánchez concluyó incidiendo en la importancia de que la prevención de riesgos laborales sea una práctica real y efectiva dentro de las empresas y no un mero cumplimiento formal de obligaciones administrativas.

Malestar sindical por la campaña contra golpes de calor de la Comunidad

Los sindicatos CCOO y UGT mostraron su malestar al enterarse de que la Comunidad presenta este martes su campaña anual contra los golpes de calor "sin que se nos haya tenido en cuenta en la toma de decisiones", tal y como denunciaron Pablo Alarcón y Encarna del Baño, secretarios de Salud Laboral de CCOO y UGT, respectivamente

Ambos órganos sindicales recordaron que los trabajadores murcianos están especialmente expuestos a este fenómeno y advirtieron de que el cambio climático está intensificando los episodios de calor extremo. Tanto CCOO como UGT exigieron que se adopten medidas preventivas específicas para los sectores más vulnerables, especialmente el sector agroalimentario y colectivos como los bomberos forestales.