Agua
Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura
Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 674 hectómetros cúbicos de agua, dos menos que la semana anterior, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Pese a ese ligero descenso, las reservas se mantienen muy por encima de los niveles registrados hace un año. En concreto, los pantanos del Segura cuentan con 371 hectómetros cúbicos más que en la misma semana del ejercicio anterior y superan en 263 hectómetros cúbicos la media habitual para estas fechas, situada en 411.
Con estos datos, la cuenca del Segura se encuentra al 59,1% de su capacidad total.
Estado de las reservas hídricas del país
En el conjunto del país, la reserva hídrica alcanza el 81,5%, con 45.672 hectómetros cúbicos almacenados. Durante la última semana, los embalses españoles han perdido 482 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 0,9% de su capacidad total.
Por cuencas, las reservas se sitúan en el 83,6% en el Cantábrico Oriental; el 87,1% en el Cantábrico Occidental; el 84,4% en Miño-Sil; el 74,3% en Galicia Costa; el 95,2% en las cuencas internas del País Vasco; el 87% en el Duero; el 76,1% en el Tajo; el 83% en el Guadiana; el 83,4% en Tinto, Odiel y Piedras; el 86,1% en Guadalete-Barbate; el 84,7% en el Guadalquivir; el 75,8% en la Cuenca Mediterránea Andaluza; el 59,3% en el Segura; el 65,7% en el Júcar; el 85,5% en el Ebro, y el 93,2% en las cuencas internas de Cataluña.
Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente atlántica y prácticamente inexistentes en la mediterránea. La máxima se registró en Madrid Retiro, con 22,4 litros por metro cuadrado.
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