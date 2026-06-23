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En directo | Última hora de los incendios en la Región de Murcia
Sigue día a día los fuegos declarados en la comunidad murciana y su evolución
El verano ha llegado a la Región de Murcia acompañado de temperaturas extremas y de un riesgo creciente de incendios forestales, frecuentes en la comunidad en las últimas semanas.
Ana Lucas
Incendio junto a las vías del AVE en Murcia
El incendio junto a las vías del AVE que el lunes obligó a cortar la circulación de los trenes 'revivió' este martes, con varios focos, y obligó a movilizar un helicóptero y cuatro camiones de bomberos, informan fuentes de este Cuerpo de Extinción y del Centro de Coordinación de Emergencias.
La alarma saltó de nuevo sobre las tres menos cuarto de la tarde. Agentes de la Policía Local de Murcia y un total de 14 bomberos en cuatro vehículos, todos del Parque del Infante, se movilizaron al lugar. Un portavoz del Cuerpo apuntó a este diario que "se trató de un incendio de matorrales entre las vías y la carretera".
En cuanto a las causas, al igual que pasó con el fuego del lunes, al haber varios focos crece la sospecha de que la mano del hombre esté detrás del fuego.
El incendio, por el momento, sigue activo.
Ana Lucas
Desalojo en Yecla
Vecinos de un bloque de pisos del casco urbano del municipio de Yecla fueron desalojados este martes al desatarse un incendio que empezó, según los primeros indicios, en un electrodoméstico, informan fuentes policiales y de emergencias.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las doce del mediodía, en un primer piso en una vivienda de la calle San Ramón, en la citada ciudad del Altiplano.
El episodio se saldó sin personas heridas. Después de que los bomberos sofocasen las llamas, los residentes pudieron volver a sus casas
Joaquín Vallés
Incendio en Alcantarilla
En Alcantarilla, este martes se han vivido momentos de tensión al originarse, a las 13.07 horas, un incendio de vegetación que ha movilizado a efectivos del Plan Infomur por su proximidad a viviendas y al colegio Samaniego.
A las 17.00 horas, el fuego se ha dado por extinguido. Ha afectado aproximadamente a 23.000 metros cuadrados de huertos abandonados y cítricos.
Alba Marqués
Riesgo de incendios este martes
Este martes, el nivel de peligro de incendio forestal en la Región de Murcia, previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es de extremo en litoral oeste y Guadalentín; muy alto en el Altiplano, Cuenca de Mula, Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia; y alto en el litoral este de la comunidad.
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