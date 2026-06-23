En directo | Última hora de los incendios en la Región de Murcia

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Sigue día a día los fuegos declarados en la comunidad murciana y su evolución

Un helicóptero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia trabaja en las labores de extinción de un incendio

Un helicóptero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia trabaja en las labores de extinción de un incendio / L.O.

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Alba Marqués

Alba Marqués

El verano ha llegado a la Región de Murcia acompañado de temperaturas extremas y de un riesgo creciente de incendios forestales, frecuentes en la comunidad en las últimas semanas.

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