En directo | Última hora de los incendios en la Región de Murcia

Imagen tomada desde el helicóptero a su llegada al fuego en Beniaján. / 112

Incendio junto a las vías del AVE en Murcia

El incendio junto a las vías del AVE que el lunes obligó a cortar la circulación de los trenes 'revivió' este martes, con varios focos, y obligó a movilizar un helicóptero y cuatro camiones de bomberos, informan fuentes de este Cuerpo de Extinción y del Centro de Coordinación de Emergencias.

La alarma saltó de nuevo sobre las tres menos cuarto de la tarde. Agentes de la Policía Local de Murcia y un total de 14 bomberos en cuatro vehículos, todos del Parque del Infante, se movilizaron al lugar. Un portavoz del Cuerpo apuntó a este diario que "se trató de un incendio de matorrales entre las vías y la carretera".

En cuanto a las causas, al igual que pasó con el fuego del lunes, al haber varios focos crece la sospecha de que la mano del hombre esté detrás del fuego.

El incendio, por el momento, sigue activo.