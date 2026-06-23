El Gobierno de España pagará el 50% de la dependencia en la Región de Murcia a partir de 2027

El Ejecutivo de la Región de Murcia llevaba mucho tiempo exigiéndolo y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo anunció al fin este martes tras un encuentro con personas con discapacidad en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso): el Estado podrá hacerse cargo a partir de 2027 del 50% de los gastos de la dependencia de la Región de Murcia y del resto de comunidades autónomas, tal y como dice la ley.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto con una partida extra para dependencia de 2.218 millones de euros en 2026. Si se suma la cantidad para 2027 la cifra asciende a una inversión total extra de 6.200 millones. Se trata de la "mayor inversión en dependencia de la democracia", según destacó el jefe del Ejecutivo, al multiplicar por cinco la cantidad total dedicada desde 2018, con el objetivo de reducir las listas de espera, reforzar los cuidados para las personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores. A partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esta mayor dotación económica.

El Gobierno central multiplica así por cinco la cantidad total dedicada desde 2018 a este sistema

Aunque la noticia es buena, desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad que dirige Conchita Ruiz destacan que este anuncio llega "después de años de retraso y de reivindicaciones por parte de las comunidades autónomas, como la Región de Murcia, castigada por la infrafinanciación, que ha reclamado que el Estado adquiera el compromiso de financiar el 50% del sistema, tal y como prevé la ley".

No solo eso. También recuerdan que "el Gobierno central debe a la Región más de 600 millones de euros desde 2018 por no cumplir con su obligación", una cantidad que dan por perdida: "Tenemos claro que no van a aportar los recursos para compensar esta deuda".

"Con este anuncio reconocen que las autonomías han tenido que soportar la mayor parte del esfuerzo económico para atender a las personas dependientes y a sus familias sin la financiación que tendría que haber enviado el Estado. Ahora, si finalmente hacen realidad ese anuncio, esperamos que no vuelvan a castigar a la Región en el reparto, como hace habitualmente el Gobierno de España", añaden expectantes de la letra pequeña.

Política Social se pregunta cómo van a ejecutar esa inversión "con un presupuesto prorrogado más de tres años"

Desde el Gobierno regional reciben el anuncio con prudencia: "Queremos conocer todos los detalles, y saber también cómo con un presupuesto prorrogado durante más de 3 años van a hacer esa inversión que han anunciado, cuando anteriormente el Estado se ha negado a incrementar la financiación precisamente porque el presupuesto estaba prorrogado".

Cabe recordar que el retraso en tramitar las ayudas a la dependencia sigue siendo uno de los aspectos en el que la Región de Murcia sigue a la cola de España. Durante el primer trimestre de 2026, el tiempo medio de resolución de peticiones fue de 553 días. Solo Andalucía se acerca a los datos de la Región, alcanzando los 464. En abril, un total de 7.551 personas con derecho a recibir esta prestación se encontraba esperando la resolución del Programa Individual de Atención (PIA). Según datos del Imserso, la Región de Murcia tiene 58.869 personas con derecho reconocido a una prestación de dependencia, de las que 50.839 ya la reciben de forma efectiva.

Las cuantías para el grado III suben un 128%

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se refirió a un "día histórico para la política social de este país". El Gobierno, dijo, "ha aprobado una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia. Esto no solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas".

Con esta inversión extra, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y las del grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes; según concretan fuentes del ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, criticó este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie un real decreto-ley con 2.218 millones de euros extra para la dependencia, ya que considera que el Ejecutivo central debe "más de 20.000 millones" a las comunidades.